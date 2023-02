Madison Anderson le sale al paso a comentario de habitante en “La casa de los famosos 3″

La boricua Madison Anderson Berríos le salió al pasado a un comentario de la actriz cubana Aylín Mujica en la tercera temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo).

LCDLF 3: Ellos son los nominados de la sexta semana

Mujica trató de “ingenua” a la virreina de Miss Universo 2019, en medio de una conversación con el mexicano Luis Alberto “Rey Grupero” Ordaz.

“Yo no soy naive. A veces the smartest thing to do is act like you don’t know nothing”, le respondió Madison, quien ha sido salvada por los televidentes en dos ocasiones.

Madison Anderson le sale al paso a comentario de Aylín Mujica. Mira el vídeo: