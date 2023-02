Le preguntan a Raw Alejandro si quiere hijos con La Rosalía, esto dijo

Desde el año 2021 Rauw Alejandro y La Rosalía mantienen una relación amorosa, mostrando en redes sociales lo mucho que se quieren a pesar que en un tiempo se reveló que ambos se habían separado. Y es ahora que el cantante ofreció una reveladora entrevista en dónde se le cuestiona qué haría si su novia le dice que está embarazada, ante la pregunta, el joven de 30 años respondió lo siguiente:

“Cabr*n, eso es cabr*n yo quiero un par de hijos”, confesó el artista y ante la insistencia de los presentadores por saber la cantidad de hijos que desea, también agregó: “Los que Dios me dé… yo no soy el que los pare tampoco”.

De esta manera, a pesar de que los conductores de ‘Alofoke’ intentaron hacer otros comentarios como, “La fábrica tiene 30 años”, este se mantuvo firme indicando que esta era una decisión que ambos debían tomar.

“Tú tienes que entender que mi mujer tiene sus contratos, tiene sus tours y tiene sus responsabilidades también”, dijo.

La reacción de los internautas

Las declaraciones ofrecidas por Rauw Alejandro en el programa ‘Alofoke’, hizo que usuarios crearan opiniones divididas, ya que algunos lo catalogaron de machista indicando que “Ojalá que Rosalía no tenga ningún hijo con él, sorry but not sorry”. Mientras que otros si expresaron su admiración por lo comentado.

“No pueden ver a nadie feliz porque los quieren casar”.

“Eso es bueno para Rauw, me alegro por la buena vibra de los artistas. Felicidades”.

“No creo que Rosalía se arriesgue, Raw en España se tienen los hijos a los 40 años”.

“¡Que viva el amor!”.

“Más adelante, ella ahora está en su mejor momento a nivel musical”.

“Rauw de verdad ama a Rosalía”.

“Hombre que le dé espacio a su mujer y la deja realizarse, lo vale todo. ¡Mas hombres asi!”.

“¡Que inteligente este hombre!”.