Aixa Vázquez a “Puruco”: “No tengo que estar presumiendo mis visitas al caserío”

Ante la continuación de ataques por parte del exbaloncelista, Antonio “Puruco” Látimer a la periodista Aixa Vázquez, esta volvió a responderle a través de sus redes sociales sobre el trabajo realizado en el reportaje de su arresto esta semana en el residencial Luis Lloréns Torres.

Vázquez cuestionó el giro mediático que ha tomado la situación y los ataques hacia ella por parte del exmiembro de la selección nacional, que se ha enfocado en ella y no en otros miembros de la prensa que también cubrieron el suceso.

“El preocupante y peligroso giro mediático que ha tomado la controversia por la detención de Antonio “Puruco” Látimer Rivera, me ha obligado a no quedarme callada. Pues, adicional a los insultos que he recibido del ex baloncelista, personas que incitan al odio han hecho referencia a mis hijos en sus comentarios en las redes sociales. Por eso, quiero remitirme al récord compartiéndoles el reportaje que preparé. Los invito a que lo vean detenidamente y sin apasionamientos. Se darán cuenta que, contrario a la percepción que se ha querido dar, siempre hice preguntas nunca aseveraciones. “¿Te arrestaron por drogas?” “¿Con cuantas onzas?”, pues, al llegar al cuartel los medios desconocíamos con qué tipo de drogas había sido detenido”, escribió la periodista en sus redes sociales.

Del mismo modo, la periodista aclaró que su sonrisa al entrevista al canastero no se trató de una mofa en contra de este. Además, señaló que Látimer nunca la ha invitado a ninguno de los eventos que realiza en el residencial donde esta también se crió.

“Mi sonrisa no es mofa, es de sorpresa por la recriminación de “Puruco” de que nunca he cubierto las cosas buenas que hace en Llorens Torres. ¿Alguna vez me ha invitado? La respuesta es, nunca. Me pregunto por qué seguir ensañándose contra mí en las múltiples entrevistas que ha realizado posterior al incidente. ¿Por qué “Puruco” no se refiere a los otros periodistas que lo entrevistaron con el mismo desprecio y odio con el que habla de mi? No quiero pensar que sea porque soy mujer”, añadió.

Por último, la reportera de Wapa TV indicó que no tiene razones para presumir los actos caritativos que realiza detrás de cámaras como sus vistas a los residenciales públicos del país.

“No tengo que estar presumiendo mis visitas al caserío. Aunque desde la adolescencia no vivo en Llorens, tengo familia allí. Siempre he estado presente cada vez que los líderes comunitarios, con quienes tengo comunicación directa, me invitan. ¿Que si quiero hacer más por la comunidad donde me crié y de la cual siempre he expresado sentirme orgullosa? Claro que si.Como ya he expresado, comparto su frustración por la insistencia de los medios de comunicación de reseñar cosas negativas en los caseríos por entender que lo positivo no es noticioso. Confío que algún día eso cambie. Toca seguir haciendo lo que nos corresponde para que eso ocurra”, culminó.

No tomó mal los comentarios de Puruco Látimer

En entrevista con el programa Lo Sé Todo (Wapa TV), la periodista de Noticentro, indicó que no tomó de mala manera los comentarios del deportista ya que este se encontraba en un momento difícil al ser arrestado.

“No tomé mal la reacción de él, yo comprendí perfectamente que se trató de una frustración, una frustración que en alguna medida yo también he compartido en estos 25 años que llevo trabajando en el periodismo y es mucha veces la cobertura por parte de los medios de comunicación o de algunos de ellos, solamente a lo negativo que ocurre en los residenciales públicos cuando hay tantas cosas positivas que decir. Evidentemente, él también estaba en un momento donde no estaba el mejor de sus momentos porque estaba siendo apresado así que también estaba un poquito a la defensiva pero yo para nada tomé mal sus expresiones”, expresó en entrevista con Fernan Vélez “El Nalgorazzi” en el programa.

La reportera de televisión añadió que pudo comunicarse con Látimer a través de las redes sociales e hicieron un compromiso para asistir a una marcha por la paz que se realizará el 1ro de marzo en el residencial Luis Lloréns Torres, lugar donde se crió Vázquez.

“Lo vi, me es genuino sigue siendo él una persona con su carácter pero a su vez aprovechando la oportunidad para hacer ese llamado y destacar lo que él también ha hecho. Yo reconozco cuando él dice, nunca has ido a cubrirme, yo lo que le planteo, hay otros compañeros que sí han ido, pero me comprometí con él a través de las redes sociales que cuando él guste, la próxima semana el miércoles 1ro de marzo en Lloréns va a haber una caminata por la paz de los estudiantes de las escuelas públicas del caserío y mi compromiso es estar allí con ellos como siempre he estado. Todavía tengo familia que reside allí, así que el hecho que ya yo no viva allí no quiere decir que estoy enajenada, pero ojo tampoco me doy golpes de pecho diciendo, soy de caserío, soy de Llorens y mira donde estoy y cómo me he superado porque volvemos, no somos la excepción, somos la norma de las cosas buenas que ocurren allí”, añadió.

“Usted me trató como basura”: Puruco Látimer vuelve a arremeter contra Aixa Vázquez

Tras ser arrestado en el día de ayer por la Policía de Puerto Rico en el residencial Luis Llorens Torres, el exbaloncelista Antonio “Puruco” Látimer se expresó a través de sus redes sociales sobre la situación que tuvo que vivir junto a una de sus hijas.

En una publicación en sus redes sociales volvió a arremeter contra la periodista de Noticentro (WAPA TV), Aixa Vázquez, quien lo entrevistó cuando fue llevado por las autoridades al cuartel luego de ser arrestado. Látimer cuestionó a la periodista quien también es del residencial Luis Llorens Torres ya que según él esta nunca ha ido a la comunidad “darle lecciones de vida” a los niños y niñas”.

Del mismo modo, la acusó de querer “difamarlo” por unas expresiones que la periodista realizó posteriormente en sus redes sociales.

“¿Ustedes no vieron lo que hicieron conmigo ayer? Ustedes lo vieron. Aixa Vázquez, voy contigo mama, Aixa Vázquez...¿Qué titi Aixa ni cara$%#? Usted me trató a mi de difamar, usted me trató a mi como basura. A usted cuando yo le estaba diciendo, que porqué usted no viene a Llorens, usted no tenía nada más que decir que preguntarme que si me cogieron con drogas. Marihuana no es drogas, cannabis medicinal y eres tan charlatana que te atreves decirme que si me cogieron con onzas, para difamarme, para joderme”, expresó en una transmisión en vivo en su Facebook.

En la noche de ayer, la periodista realizó expresiones en sus redes sociales tras ser confrontada por Látimer cuando fue trasladado al cuartel.

“Puruco’… respeto, comprendo y hasta comparto tu frustración. Lamentablemente, algunos medios de comunicación le dan más importancia y destacan sus recursos a reseñar lo negativo que ocurre en los caseríos y comunidades desventajadas. Entienden que lo positivo… lo bueno, “no es noticioso”, escribió Vázquez.

“He luchado contra esa visión durante los 25 años que llevo en el periodismo. También he aprendido que, tristemente, podemos llevar una vida intachable, pero el más pequeño error que cometemos siempre opacará nuestras aportaciones”, continuó.

“Pero también es importante comprender que el ser un baloncelista exitoso no te hace más especial que otras personas. ¡Humildad ante todo! Tú decides… ¿serás ejemplo para bien o para mal? Te tomo la palabra… hablemos y compartamos lo que estás haciendo en bienestar de los demás. ¡Espero por ti!”, concluyó la reportera.

No causa contra “Puruco” Latimer y su hija tras ser arrestados

Un juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan no encontró causa para arresto contra el exbaloncelista Antonio “Puruco” Látimer quien fue intervenido por las autoridades en el día de ayer en el residencial Luis Llorens Torres.

Según indicó la Oficina de Prensa del Cuartel General de la Policía, el caso se consultó con la fiscal Melba López Ramos, quien instruyó radicar cargos por los delitos de Sustancias Controladas y Agresión grave contra un oficial del orden público. Sin embargo, el juez Glen Velázquez, quien no encontró causa en ninguno de los delitos.

Látimer, se encontraba con su hija quien también fue detenida, tras tornarse agresiva en medio de la intervención con su padre. Contra esta tampoco se encontró causa para arresto.

Las autoridades arrestaron en horas de la tarde de ayer al exbaloncelista Antonio “Puruco” Latimer Rivera, y su hija, cerca de la cancha de baloncesto del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce.

Los agentes se encontraban en el complejo de vivienda pública realizando un plan de trabajo e intervenciones logrando varios hallazgos de sustancias controladas en el lugar. En medio de sus funciones, y en un área donde se encuentra un punto de drogas, los agentes tuvieron que intervenir con el ex atleta ya que comenzó a fumar un cigarrillo de marihuana frente a ellos alegando que tenía licencia de cannabis medicinal.

Tras las advertencias de los agentes, Latimer Rivera, no presentó ninguna evidencia de lo que alegaba, siendo arrestado en el lugar, acción a la que se resistió, tornándose hostil.