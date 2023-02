Héctor Delgado impacta vidas con nuevo programa

Héctor Delgado estrenó su nuevo programa el pasado 8 de enero en el que entrevista a personas que han cambiado sus vidas a través de la fe.

El programa, “Nada más que la verdad”, ha hecho que miles de personas siguan los conmovedores testimonios, muchos de estos de exnarcotraficantes que dejaron las calles tocados por la palabra de Dios.

“Si algo queda demostrado a través de este programa es la necesidad que hay de Jesús en el mundo, son cientos los mensajes de vidas que han sido impactadas, vidas saliendo de la depresión y otros males que aquejan la humanidad” dijo Delgado.

Anadió que “Ver tanta gente deteniéndome en la calle dejándome saber la gran herramienta que ha sido el pgrograma para sus vidas, familias, e hijos; solo me resta decir que toda la gloria es de Dios”.

“Nada mas que la verdad” inició con los testimonios del ex exponente de musica urbana, Lary Over (Raymond Guevera), el ex líder narco, Alex Trujillo (Alex Capó) y Berto “El Indio” (Norberto Morales”. A estos se les unió el ex intérprete de música urbana, Julio Voltio (Julio Ramos).

El programa que transmite Telemundo y Molusco TV se ha convertido en uno de los programas con mayor audiencia en Puerto Rico.