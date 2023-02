David Bisbal: “Me siento bien y más vivo que nunca”

David Bisbal puede presumir de tener una de las voces más características del pop en español; su gitaneo, baile y hasta su cabello, forman parte de la personalidad del español que le ha valido para ser reconocido mundialmente. Este 2023, el cantante estrena su nuevo proyecto musical, su octavo álbum de estudio, titulado Me siento vivo, del cual se desprende el primer sencillo, Ajedrez, que contiene “un aire muy noventero u ochentero”, según describe el propio cantante.

“Cuando hice Ajedrez con mis compañeros, realmente fue un día inolvidable. Es un tema sencillo. Creo que va a causar buena impresión, es muy radial. Es una canción que me recuerda sobre todos los temas de más o menos la mitad de mi carrera, es una canción que vuelve a ese tiempo, eso me gusta mucho. Tengo muchas canciones así, como puede ser Esclavo de sus besos, es un tema muy pop, creo que lo voy a disfrutar muchísimo en la gira, sobre todo por sus elementos; he tenido que hablar con algunos músicos porque creo que vamos a tener que utilizar instrumentos diferentes”, explicó Bisbal sobre la carta de presentación de su nuevo álbum.

Aunque la música del cantante siempre contiene su sello, Bisbal continuamente busca un sonido distinto. “Lo más importante en cada proyecto es diferenciarse, hacer canciones que no se parezcan a las anteriores, pueden tener una ligera similitud con temas del pasado o buscar un sonido un poquito más retro, pero que sea actual, porque nunca antes lo habías compartido. Esto es lo que sucede con Ajedrez, es un tema exigente para cantar aunque tenga una letra sencilla, porque eso hace que vaya más directo a la memoria de la gente. Pero lo que sí es verdad, es que la calidad musical también está presente y por lo tanto los músicos van a tener que emplearse a fondo para poder defender esta canción en en vivo. A nivel vocal también es un tema que es alto, es decir, no es suavecita, no es fácil de cantar”, compartió el originario de Almería, España.

Bisbal también compartió qué significa Me siento vivo en su carrera: “Tengo muchas buenas sensaciones, porque todos coincidimos que hay un gran número de canciones que pueden ser candidatas a grandes singles. Muero de ganas para presentarlas en vivo porque es un disco muy variado, hay temas que van directamente al corazón que son baladas más clásicas, otras baladas mucho más modernas, más fáciles de cantar; mientras que en otras canciones tienes que emplear absolutamente toda tu técnica. Eso le va a dar muchísima riqueza a los conciertos. Lo que sí es que hay un denominador común, es el cómo me gusta cantar a mí, exponer las frases cantadas”.

Me siento vivo también es el nombre de una de las canciones, que, según David, “representa muy bien lo qué significa la vida para él”. “Es un tema que inspiró el viaje que hice a México, donde tuve que estar tres meses prácticamente viviendo, al principio de esa temporada lo pasé solo y después vino mi familia, ahí ya no me importaba estar lejos de casa porque comprendí que estar en casa es estar con las personas que más quieres. Me siento vivo era el título de esa canción y después de haber celebrado mi vigésimo aniversario en un concierto en Almería, pensé ‘me siento bien, me siento más vivo que nunca’”.