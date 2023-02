Revista Rolling Stone destaca a artistas puertorriqueñas en la música urbana

La revista Rolling Stone publicó este martes un reportaje destacando a cinco artistas puertorriqueñas que están revolucionando la música urbana.

Según el reportaje “Women In Puerto Rico Are Ending Urbano’s Boys’ Club For Good”, las puertorriqueñas Chesca, PaoPao, RaiNao, Villano Antillano y Young Miko “están rompiendo barreras” en el género urbano, el cual ha sido dominado durante años por artistas masculinos.

“Desde 2018, las mujeres y la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico han estado impulsando una escena que ha sido prácticamente desconocida en el mundo dominado por hombres del reggaetón y lo urbano. Una nueva generación de artistas, incluidos Chesca, PaoPao, RaiNao, Villano Antillano y Young Miko, están rompiendo barreras y exigiendo ser escuchadas”, compartió la revista en redes sociales.

Todas las artistas entrevistadas expresaron sentirse orgullosas de ser parte de este “movimiento” en el género urbano.

“¡Qué honor estar en esta foto tan poderosa con estas mujeres que la están rompiendo! Un orgullo para mi ser parte de este artículo por Rolling Stone y que todas seamos de Puerto Rico. Me enorgullece aun más. A seguir luchando por nuestros sueños mi gente que con trabajo y dedicación todo es posible. Y a todas las artistas femeninas, ¡vamos a seguir rompiendo barreras apoyándonos más! Somos poderosas juntas”, expresó Chesca tras la publicación del reportaje.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que la revista dedica tantas páginas a mujeres dentro del género urbano.