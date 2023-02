Pareja se compromete en concierto de Tommy Torres

Una pareja se comprometió en el concierto del cantautor puertorriqueño Tommy Torres, celebrado en el Coca-Cola Music Hall.

Gusmary Blanco Mersie, una de las fanáticas del artista, compartió en Facebook el momento en el que una pareja se comprometió mientras “Perderme en ti” sonaba de fondo.

“No los conozco pero todas las que estuvimos ahí esa noche lloramos de emoción. Fue como ver una peli en vivo. Con Tommy Torres de cómplice y todo el Coca-Cola Music Hall de testigos … Que VIVA EL AMOR Always and For ever !!!”, escribió Blanco Mersie en redes sociales.

Por su parte, Tommy compartió el video en sus redes sociales y acompañó el video con el mensaje “Me puse nervioso yo”.