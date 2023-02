¿NSYNC y Backstreet Boys podrían juntarse para una gira?

Backstreet Boys y NSYNC causaron un revuelo cuando en 2021 se unieron para un video musical y, a casi dos años, muchos creen que si ambas agrupaciones se unieran serían una de las giras más asombrosas de la historia de la música pop.

¿Es muy complicado unir a NSYNC y Backstreet Boys?

Las bandas de chicos es un gran referente de la época de los 80 y 90, y aunque tengan entre 33 y 43 años de edad, su estilo sigue vigente hoy día.

Pero, ¿qué se necesita para reunir a Backstreet Boys y NSYNC en una gira? Lance Bass, integrante de NSYNC, entrevistó a sus compañeros del grupo y comentaron si existe la posibilidad de reunir a las dos bandas y respondieron: “es divertido pensar en eso”, pero...

Nick Carter estaría dispuesto a convencer a los Backstreet Boys

Los acuerdos de NSYNC son muy diferentes a Backstreet Boys, pues Nick Carter explicó que se necesitaría hacer gestiones “para convencer a algunos de los integrantes de hacer algo así”.

Lance Bass agregó que antes de pensar en esta gira, NSYNC debe estar completamente unida y no faltar ninguno, pues “todos son importantes”.

Nick Carter de los Backstreet Boys. (Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia)

Reunir a NSYNC no sería tan fácil...

Es decir, se necesitaría la presencia de Justin Timberlake. Según Lance, excluir a Justin “no sería correcto”: “Se necesita mucho convencimiento para que esto funcione. Pero quiero decir, nunca digas nunca, quién sabe”, en referencia a una posible gira.

En 2021, algunos integrantes de Backstreet Boys y NSYNC, unieron voces cantar “I Want It That Way” y “Bye Bye Bye” durante el Bingo Under the Stars; un concierto para celebrar el Mes del Orgullo LGBTQ+. Aunque el espectáculo duró minutos, fue suficiente para que la fanaticada soñara con una posible unión de las bandas.