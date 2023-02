Maestra le pide a Shakira que saque canción para enseñar a multiplicar a sus alumnos

Tras su separación con Gerard Piqué, Shakira lanzó una serie de canciones, en las que compartió cómo se sentía, destacando la “Music Sessions, Vol. 53″, junto al productor argentino Bizarrap.

Dicho tema ha tenido diversas reacciones encontradas, llamando la atención que personas de todas las edades la conocen y la han cantando.

Es por eso que ahora una maestra le ha solicitado a la colombiana que lance una canción para que sus alumnos aprendan a multiplicar. A continuación, te contamos la curiosa historia.

¿Shakira lanzará una nueva versión de su canción?

En redes sociales, se hizo viral un video que muestra que la canción de Shakira y Bizarrap ha llegado hasta los salones de clases.

En el material se aprecia a un grupo de alumnos cantando y bailando al ritmo del tema.

“Mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, es el fragmento que interpretan los pequeños.

La maestra comentó que le pediría a la artista que lance una canción con las tablas de multiplicar, con el propósito de que así sus alumnos se la aprendieran.

Hasta el momento, la colombiana no se ha manifestado a esta y otras peticiones con respecto a su tema.

Session #53 ha sido el hit del momento, tanto que una profesora le pide a Shakira que haga una canción para que sus alumnos se aprendan las tablas de multiplicar #Shakira #bizarrap #ShakiraBZRPMusicSession53 pic.twitter.com/0XRiXDnjvV — teve viral (@teveviral) February 20, 2023

El próximo lanzamiento de Shakira

Cabe resaltar que la artista ya está preparando el lanzamiento de su próxima canción con Karol G, una canción que llevará por nombre “TQG (Te Quedó Grande)”.

De acuerdo con algunos fans, este tema irá dedicado tanto a Piqué como a Anuel AA, expareja de la otra artista.

Lo que podría generar diversos comentarios, pues ambas rupturas han dado de qué hablar.

Al igual que Shakira, Karol también le dedicó varios temas a su exnovio, tras su rompimiento.