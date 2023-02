Atropellan a presentador de televisión Rafael Araneda

El presentador del programa “Enamorándonos”, Rafael Araneda, fue atropellado el pasado domingo mientras paseaba en bicicleta por las calles de la ciudad de Weston, Florida, en Estados Unidos.

Según explicó su esposa, Marcela Vacarezza, Rafael Araneda “iba en bicicleta y un tipo se pasó un disco ‘Pare’ saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que él voló. Cuando recuperó la conciencia, me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado y que me iba a pasar a una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó”.

¿Cuál es el estado de salud de prestador de televisión?

Aunque utilizaba un casco, el presentador quedó inconsciente por un momento debido al fuerte impacto.

“Gracias a Dios andaba con caso, si no, no la contamos”, explicó Marcela Vacarezza.

La esposa del presentador también indicó que, tras el accidente, fue trasladado de emergencia al hospital más cercano donde se le realizaron varios exámenes de rutina y diagnosticaron hematomas.

“Ya está en la casa con reposo. Le cuesta mucho pararse y caminar. No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a la normalidad”, dijo su esposa.

Por último, compartió que la persona que lo atropelló contactó a Rafael Araneda para hacerse cargo de todos los gastos del hospital.

“Me imagino que el informe policial aclarará la situación y obviamente hay gastos que tiene que cubrir porque hubo daños. Se notaba muy acongojado. Le escribió a Rafael todo el día de ayer, domingo, para saber cómo estaba. No sé cómo consiguió el teléfono”, expresó Vacarezza