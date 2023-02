Abraham y Bethliza celebran 25 años de amor, fe y esperanza

Abraham Velázquez y Bethliza Cintrón demostraron al público que se dio cita la noche del sábado en el Centro de Bellas Artes de Caguas, que el amor de Dios es el sostén de su familia, dándole estabilidad como matrimonio y dejando que este sea el eje de sus vidas.

La pareja de adoradores en su propuesta musical brindó un concierto interactivo con visuales de su vida cotidiana como también de hermosos paisajes. Bajo la dirección musical del reconocido productor Marcos Sánchez y una banda compuesta por 8 músicos, Abraham y Bethliza comenzaron la velada con “Noche Tan Bella”, “Quien Más que Yo”, “Mi Esposa”, “Refúgiate en mi”, “Uno en vez de dos” y “Decidí Creerte”.

Tanto Abraham como Bethliza compartieron anécdotas y experiencias personales mostrando a los presentes que si Dios está en sus vidas, cualquier situación que se presente es más llevadera. La noche estuvo llena de sorpresas y emotividad reuniendo en un mismo escenario a Abraham, Bethliza y sus tres hijos, Miguel, Moisés y Deborah, también su nieta Daniela.

Abraham interpretó con Moi el tema “Adán y Eva” y la más pequeña de la familia, Deborah, deleitó a los presentes con su angelical voz, interpretando el tema de su propia autoría, “Tu Amor” por el cual recibió un gran aplauso de todos los presentes. Los también pastores de la iglesia Casa de Pan en Orlando, donde la pareja lleva residiendo desde hace diez años, compartieron con los asistentes la complicidad que existe con cada integrante de la familia como lo es también su amor a Dios.

Una de las sorpresas de la noche se la llevó la actriz y animadora Luisa de los Ríos, quien estuvo a cargo del libreto del evento y a quien la producción le trajo a su primogénito Diego, quien reside en los Estados Unidos desde hace varios años, creando un emotivo momento entre madre e hijo.

“Hay palabras que hacen su mejor esfuerzo por explicar una emoción, pero a veces no lo logran! Para las de anoche, no hay ninguna que funcione! El Concierto iba perfecto, según el plan! Súbitamente ellos, Abraham y Bethliza, se salen del libreto! Justamente cuando hablan sobre el testimonio de su hijo mayor (27 años). Para mi sorpresa, me llaman! Agradecen lo que no hay que agradecer porque ha sido producto del amor, de creer en su visión y de obedecer a Dios! Pero dicen que hay un regalo mejor…Y entró mi hijo mayor (26 años) y quien vive muy lejos de mí! En complicidad con mi esposo, que nunca se rige por límites a la hora de sorprenderme, ellos lo llevan declarando un milagro sobre su vida! Mi hijo estuvo en un evento de un significado mayúsculo en mi carrera y en mi vida espiritual! Pero, especialmente, en el momento en que toda la sala clamaba por sus familias! Pedro, hoy te amo más! Nunca tendré cómo reciprocar lo que haces!”, expresó Ríos a través de sus redes sociales.

Ya en la recta final de la noche y luego de interpretar mucho de sus éxitos, Abraham llamó a un caballero llamado Juan José, el cual explicó que había sido invitado por unas amistades para el concierto aprovechando la velada para brindarle a su esposa Betzaida Rivera un nuevo aro de matrimonio ya que al momento de ellos casarse no tuvieron la oportunidad de adquirir un mejor set de matrimonio sellando nuevamente su amor y compromiso.

Ya culminando la noche los intérpretes deleitaron a los presentes con los temas “Gracias”, “Contigo”, “Amor Forever”. Para cerrar la gran noche el éxito “Amarte” sirvió para demostrar el derroche de amor y felicidad que estuvo presente durante todo el espectáculo.