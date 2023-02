Marvel priorizará la calidad de sus contenidos: estas son las producciones que se estrenarían en este 2023

Los resultados obtenidos en las últimas producciones ha hecho que el jefe de Disney, Bob Iger, proponga una revisión de los proyectos que están próximos a desarrollarse, esto sumado a una disciplina fiscal puede afectar una lista expansiva de originales de Disney +.

Desde la semana pasada, el CEO de la compañía señaló que necesita ser “mejor en la curaduría” de contenido de franquicias, que es “extraordinariamente caro”. “Queremos la calidad en la pantalla, pero tenemos que ver lo que nos cuesta”, dijo.

Los proyectos apuntados a esas declaraciones son los de Star Wars y Marvel, quienes cuentan con toda una línea de contenidos tanto en películas como en series.

“Habrá un nivel de rigor en Marvel y en toda la compañía”, dice una fuente de la compañía a The Hollywood Reporter. “Los números importan ahora, y los costos serán delineados y aplicados”.

¿Cuáles serían los proyectos perjudicados?

De momento no se está hablando de la cancelación de algunos títulos. Sin embargo, de las cinco series que se iban a estrenar este año: What If..., Echo, Locki, Ironheart, Secret Invation y Agatha: Coven of Chaos, es probable que solamente se estrene el programa protagonizado por Samuel Jackson y la segunda temporada del hermano de Thor.

Estos comentarios se producen pocos días después de que una entrevista de Entertainment Weekly con el jefe de Marvel, Kevin Feige, donde dice que “el ritmo al que estamos lanzando los programas de Disney + cambiará”. Esto podría significar que, a diferencia del flujo continuo de nuevos programas cada 2-3 meses visto en los últimos años, ahora podría convertirse en tal vez tres series al año.

Con el replanteamiento de los ejecutivos de Marvel, es también probable que influya en las decisiones de efectos especiales, dándole prioridad a las escenas que no requieran tanto apoyo computarizado en postproducción.

Mientras tanto, este año la gigante casa de superhéroes espera estrenar, además de Ant-Man 3, las películas: Guardianes de la Galaxia 3 y The Marvels.