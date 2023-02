LEGO crea edición de juguetes inspirada en BTS

La música de BTS suena con todo en LEGO: la banda pop surcoreana llega al universo de los juguetes gracias a su set LEGO Ideas BTS Dynamite.

Este set contará con siete minifiguras y 749 piezas en total, con RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook presentes en versión LEGO.

BTS es el grupo pop más importante del mundo en la actualidad. Vigente desde 2013, ha citado como influencias a Seo Taiji and Boys, Nas, Eminem, Kanye West, Drake, Danger y Queen.

Su álbum más reciente es Proof, de 2022, que además de tener el éxito Dynamite, posee otros como On, Butter, Yet to Come (The Most Beautiful Moment) y Spring Day, entre muchos.

LEGO Ideas BTS Dynamite El nuevo set de la banda de K-Pop

Un “modelo para jugar y exponer”, explica LEGO

LEGO Ideas BTS Dynamite El nuevo set de la banda de K-Pop

En palabras de la empresa danesa, “este modelo para jugar y exponer (es) un fantástico regalo para fans de BTS”. Cuenta con “discos de BTS en la tienda de música, palmeras construibles y una canasta sujeta a una pared con un mural”.

LEGO explica que el set se inspira en el video musical Dynamite. “Construye tu amor por BTS recreando escenas del video de Dynamite, su megaéxito mundial, con este set para jugar y exponer”, subraya la compañía.

El modelo del local principal del set de LEGO BTS tiene 14 centímetros de altura, 38 centímetros de ancho y 16 centímetros de profundidad.

La caja incluye un folleto con instrucciones ilustradas, la historia de BTS y su ascenso a la fama mundial, junto con entrevistas con los fans diseñadores del set y los diseñadores de LEGO.

LEGO Ideas BTS Dynamite estará a la venta el 1 de marzo por 2.599 dólares