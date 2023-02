“La Casa de los Famosos”: Así fue el beso entre Pepe Gámez y Aleida Núñez

La tercera temporada de “La Casa de los Famosos” se encuentra en plena transmisión y, a pocas semanas de su inicio, ya se han formado algunos romances dentro del reality, destacando que Pepe Gámez y Aleida Núñez tuvieron un acercamiento.

En redes sociales sorprendió que los artistas se dieron un apasionado beso, luego de que él fue elegido como “Líder de la Semana” y la invitó a pasar la semana con él en la suite, pero no todo salió tan bien como se esperaba.

¿Cómo es la relación de Pepe Gámez y Aleida Núñez?

Desde los primeros días, los actores lograron tener relación amistosa, pues son colegas y se conocían ya porque comparten el mismo círculo.

En la última semana, Pepe y Aleida se volvieron cercanos; incluso, el actor fue el que se mostró más interesado en ella.

De acuerdo con la opinión de algunos fans, realmente la también cantante no tenía interés romántico en él, pero decidió dejarse llevar al ver que era la única oportunidad que tenía de formar una alianza real con alguien dentro del reality show.

Así que algunos aseguran que ella sólo lo está utilizando para evitar ser nominada y tener preferencia entre los fans, ya que los romances siempre dan de qué hablar.

¿Cuál es la realidad de su relación?

Dentro de la casa, las cosas son vistas diferentes, pues algunos integrantes opinan que es Pepe quien está buscando generar una estrategia, ya que sabe que Aleida es muy popular entre el público.

Por este motivo, a la cantante le hicieron ver que tal vez Gámez estaba usando la misma fórmula que Arturo Carmona, de tener un romance dentro para generar empatía.

Así fue como Pepe decidió hablar con la actriz, para asegurarle que sus intenciones son reales y que en ningún momento tuvo con un propósito diferente con ella.

“Enterarme después de las cosas, a mí me hace sentir traicionado… yo vine a demostrar que nada me importa, si tu instinto de mujer te hace sentir dudas con respecto a ti”, expresó el intérprete. “Yo he confiado en ti hasta el día de hoy”, le respondió Aleida.

Así que sólo queda esperar para ver si este romance sigue o queda en un sólo beso.