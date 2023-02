Así nació la historia de amor entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg

El periodista deportivo y presentador de Exatlón Estados Unidos, Frederik Oldenburg, compartió con sus seguidores su historia de amor con la actriz y empresaria colombiana, Carmen Villalobos.

En una entrevista con el programa “Hoy Día” (Telemundo), fue el venezolano el que se atrevió a dar más detalles al respecto, sin violar demasiado la privacidad que les caracteriza.

Todo comenzó gracias a la reciente temporada de Exatlón Estados Unidos, donde ambos tuvieron una participación y, por eso, empezaron a tener comunicación.

“La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada y ha sido maravilloso”, relató.

De hecho, lo recuerda como “un click tremendo” del cual ninguno de los dos se pudo zafar.

“¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”, explicó.

De igual manera, confirmó que ella ya convive con su familia, por lo que todo da a ver que esta relación va muy en serio.

“Sí, ya conoció a mi familia, conoció a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo, los conoció, compartimos. Mi familia llegó prácticamente de sorpresa, fue maravilloso. Todo se conjugó”, finalizó.

Fue a principios del mes de febrero que la pareja anunció su romance a través de una publicación en las redes sociales.

“Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios !Cómo se dió todo🤗? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos ❤️ y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos❤️ Sorpresivo e inesperado? SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO 🤤🤤🤤! Te amooooooo ❤️🐱❤️🐱”, escribió en ese momento Villalobos.