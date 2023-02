VIDEO: Pedro Capó muestra el golpe que sufrió tras caída que lo llevó al hospital

El cantante puertorriqueño Pedro Capó publicó un video en sus redes sociales donde muestra el golpe que sufrió tras una caída en el día de ayer.

Capó tuvo que ser llevado al Centro Médico de Río Piedras para ser atendido luego de caerse de una patineta en horas de la tarde del jueves.

“Ante la adversidad yo voy a mi contra anybody 🎶 💪🏽🥴 To’ lo que nos pasa tiene una razón...”, escribió el cantante en su Instagram.

“Estoy bien de salud”: Pedro Capó aclara las razones que lo llevaron a Centro Médico

El cantante Pedro Capó se encuentra en el Centro Médico de Río Piedras recibiendo asistencia médica luego de sufrir una caída.

La publicista del artista, Nannette Lamboy confirmó a Metro Puerto Rico que el artista se encuentra bien y no corre peligro. Indicó que llegó a la institución hospitalaria luego que sufriera una caída de una scooter.

Posteriormente, el artista utilizó las redes sociales para desmentir información circulada en redes sociales donde se indicaba que había sido herido de bala.

“Estoy por aquí para reportarme, para decirle que estoy bien de salud, buenos espíritus, de buen humor. Salió una noticia por ahí que estoy herido de bala, no es cierto, estoy enterito. Sí me caí de una one wheleer, que es una patineta de una rueda electrónica. Tengo un ojito morado, pero gracias a Dios todo bien. No hay sangrado, no hay nada. No tengo dolor así que no pueda bregar con más que unas Tylenol, así que todo bien. Gracias por preocuparse”, dijo a través de un storie en Instagram.

No obstante, instó a los medios a ser responsables con su trabajo y corroborar la información.

“Mi familia está alarmadísima como se pueden imaginar al ver una noticia de que te dieron un balazo, pero estamos bien. Todo está bajo control. Gracias, bendiciones y coño responsabilidad en los medios también. Sé que somos figuras públicas, pero tenemos familia que se preocupan y es bonito hacer un trabajo responsable, verificar, cersiorarse de que eso fue lo sucedido, porque un titular de que te dieron un balazo a alguien es súper heavy. Tengo mi teléfono explotando de tías, tíos, primos y entonces eso no es bonito”, sostuvo.