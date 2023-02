GALE estrena el tema “Nuestra Canción”

La poderosa cantautora puertorriqueña GALE presenta “Nuestra Canción”, un tema íntimo que contiene un ritmo eléctrico que te hará bailar hasta más no poder, destacando la característica pop latina de GALE. Producida por el DJ/productor y colaborador habitual DallasK, es la típica pista de baile en la que lloras, con un breakdown electrónico emocional y frenético en el que te dejas llevar.

En el vídeo oficial, GALE vuelve a nacer; un ángel rebelde se asoma desde una bañera cubierta de agua y la mujer fuerte tiene algunas cosas que contar. El vídeo muestra a GALE y sus emociones, pero también la energía de bailar con amigos y perderse en el momento. “Me encanta este vídeo musical. Es muy artístico, metafórico, colorido pero oscuro, con trajes preciosos y también tengo otra banda de chicas increíble. Está dirigido por el gran TeoGraph, que también dirigió los videoclips de mis canciones ‘Inmadura’, ‘Problemas’ y ‘D PIC’. En cuanto al ‘look and feel’ de este vídeo, me inspiré en la película de 1996 Romeo + Julieta, y en la época de Madonna en ‘Like a Prayer’”, comenta la artista.

El primer lanzamiento de GALE en el nuevo año deja claro por qué Rolling Stone la nombró uno de los “10 Latin Acts Set To Make It Big In 2023″ y uno de los “23 Latin & Spanish Artists To Watch in 2023″ de Billboard, y continúa un año de éxitos con su debut como solista y como compositora de canciones que encabezan las listas de popularidad y que le valieron una nominación por primera vez al Latin GRAMMY® como “Álbum del Año” en honor a su participación como compositora en el álbum de Christina Aguilera titulado AGUILERA.

“Nuestra Canción” muestra el sonido distintivo de GALE y su simpatía, combinados con su habilidad para crear letras profundamente sinceras. “Todos tenemos esa canción que te recuerda a tu ex. Esa canción que te transporta a los momentos felices que compartieron juntos. Mi nuevo sencillo ‘Nuestra Canción’ trata de dejar ir, de aceptar por fin que la relación se ha acabado, y que, en lugar de llorar solo en casa, sales a bailar y te enfrentas a esa canción que era tuya y de esa persona”.

Billboard destaca el “ethos anti-pop” de GALE, que le permitió causar sensación con su último lanzamiento, “D Pic”, descrito por Rolling Stone como un “single pop-rock sobre recibir mensajes sexuales desagradables y no solicitados de hombres, y cómo tienen que parar”. Su sencillo “Problemas” marcó un nuevo hito al alcanzar su primer Top 15 en la lista Latin Airplay de Billboard, una celebración de sus letras contundentes y audaces que presentan la relación tóxica tan familiar que pasa por los mejores altibajos. Su reciente lanzamiento junto a DallasK, el productor ejecutivo de su próximo proyecto, “Exceso” interpola el icónico tema de Plan B “Candy” y muestra aún más su versatilidad.

Recientemente, GALE actuó en el Festival La Solar de Medellín. También se presentó en el mismo escenario que Camilo durante la Semana Latina de Billboard, sorprendió a la audiencia con Juanes en sus conciertos en el estadio SOLD OUT en Medellín actuando ante 40,000 personas para cerrar el año pasado, y el año pasado GALE también participó en “Amor En Vivo” de 93.1 Amor en el Prudential Center en Nueva Jersey y en Live In the Vineyard en Napa Valley, California.

La composición natural de GALE de fuertes himnos femeninos la ha llevado a co-escribir canciones con talentos de renombre como Christina Aguilera, Anitta, Shakira, y Cardi B, por nombrar algunos, así como una invitación para asistir al Billboard Women In Music de este año, todo antes del lanzamiento de su primer sencillo en solitario. El talento de GALE para componer canciones brilla por su capacidad única para transcribir sus historias y emociones personales en palabras y melodías. Su ídolo de siempre, Christina Aguilera, lanzó una canción que ella coescribió, “Santo”, con Ozuna. La compositora también coescribió “Coco” de Joel DELEŌN, así como otros temas coescritos de Juanes, Pharrell Williams, Lele Pons, Manuel Turizo, David Bisbal, Greeicy, Pablo Alborán, Myke Towers, Wisin & Yandel, entre otros.

Esto es sólo el principio del viaje de GALE como artista pop internacional.