Yailín causa revuelo en las redes tras mostrar sorpresa de San Valentín

Le llenaron la cama de regalos de punta a punta, la cantante Jorgina Lulú Guillermo, también conocida como ´Yailin´ sorprendió a todos sus seguidores en Instagram, tras presumir el que fue su despampanante y para nada recatado detalle del día del amor y la amistad.

Joyas, rosas, un oso de peluche gigante y más de una docena de bolsas cargadas con la más finas prendas, así fue el millonario regalo que recibió la intérprete de ´Si tú me buscas´ directo a la comodidad de su cama, y quien dejó en una interrogante inmensa a los internautas, puesto que se suponía se encontraba en medio de una separación del papá de la que será su primera hija, el cantante Anuel AA.

“Soy la mujer más feliz del mundo, gracias Dios por tus bendiciones, viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer, ser MADRE ya falta poquito mi Reina para conocerte, tus padres te esperamos con ansias. Enamorada de estos detalles Gracias amor 🥹🥹🥹 y gracias @alexdiamond.joyería por ser el cómplice de este momento tan lindo”, es el copy que acompaña al desmesurado regalo que ha generado una ola de comentarios en la publicación de la dominicana, pues esto sepulta por completo las declaraciones dadas hace algunos días por Anuel, y es una clara señal de que el cantante ha vuelto arrepentido.

Anuncio de ruptura

“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida, pero ella está embarazada. Queríamos estar juntos y tener una familia, estar bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no es así. No voy a hablar más de porque sí, de porque no. Allá en República Dominicana apoyan a Yailin y ella está trabajando con cojones y a pesar de todas las cosas negativas ha perseverado. Yo la voy a seguir apoyando con su música para que siga facturando”, fueron parte de las palabras dichas por el boricua, quien parece ha recapacitado y ha vuelto pisando fuerte para su reconquista.