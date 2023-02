Marc Anthony no solo es cantante: gracias a estos 5 negocios goza de una basta fortuna

El cantante Marc Anthony es reconocido en todo el planeta por su gran faceta como artista consagrado en el género de la salsa, aunque también ha incursionado en la balada y el pop. Es una de las celebridades latinas más importante en el últimos tiempos y esto se lo debe a su gran talento.

En una entrevistad al diario El País, en el 2004, afirmó que su pasión con la música se la dio su padre: “Mi papá, que era músico, me enseñó la música latina y me educó para que sintiéndola como algo mío la respetase; por el contrario, con mis amigos no podía hablar de salsa, pues con ellos mi entorno era el house o el hip-hop”, señaló el artista, quien tiene 35 años de carrera.

Y, precisamente, en estas tres décadas y media ha acumulado una gran fortuna, que también ha sido alimentada por sus negocios. Según el portal Celebrity NetWorth, el intérprete de “Hasta hoy” tiene unos 80 millones de dólares.

Los negocios de Marc

La música

Por supuesto que gran parte de esa suma la logró dentro de los escenarios y estudios de grabación, en donde grabó 17 discos, de estudio y recopilatorios, durante toda su carrera, a esto se le suma que obtuvo 25 veces el número 1 de la lista Billboard. Sus éxitos se generan alrededor de 500 mil dólares cada año. A esto se le suma que el boricua cobra unos 1,2 millones de dólares por cada concierto.

Bienes raíces

Desde el 2018, comprendió que una forma de invertir era incursionando en el mundo de las bienes raíces, por lo que comenzó a adquirir inmuebles de lujo en todo el mundo. En República Dominicana cuenta con una ostentosa mansión llamada Oasis, ubicada en el sector de La Romana. Esta propiedad puede albergar a unas 24 personas y cuenta con dos piscinas, según la revista ¡Hola!

También tiene un gran apartamento en One Thousand Museum, en Miami, que cuenta con una vista espectacular de la ciudad. También tiene bienes de lujo en Los Ángeles y Long Island.

En el mundo deportivo

Pero a Marc no solo se gusta cantar, pues también es gran fanático del fútbol americano, por lo que se convirtió en el socio mayoritario del equipo de la NFL, Miami Dolphins, que es uno de los más poderosos del deporte.

Unos 2 mil millones de dólares cuesta este equipo, de acuerdo con la revista Forbes y esto lo convierte en uno de los más valiosos del planeta, al ubicarlo en el puesto 33.

Representante musical

Debido a su larga trayectoria, creó Magnus Media, con la que representa a otros artistas musicales y también a algunos deportistas.

Una estrella del cine

Además de cantar, Marc también sabe actuar muy bien, por lo que ha incursionado en el mundo del cine a través de varias cintas que resultaron exitosas, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos también.