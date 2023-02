Bruce Willis padece de demencia frontotemporal

Casi un año después de que la familia de Bruce Willis anunciara que dejaría de actuar tras ser diagnosticado con afasia, su familia dice que su “condición ha progresado”.

En un comunicado publicado el jueves, la familia del actor de 67 años dijo que Willis tiene un diagnóstico más específico de demencia frontotemporal.

“Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, se lee en el comunicado. “FTD es una enfermedad cruel de la que muchos de nosotros nunca hemos oído hablar y puede afectar a cualquiera”, dijeron.

En marzo pasado, la familia de Willis dijo que su afasia había afectado sus habilidades cognitivas. La condición causa la pérdida de la capacidad de comprender o expresar el habla. En la declaración del jueves, su familia dijo que los problemas de comunicación eran solo un síntoma de la demencia frontotemporal.

“Hoy no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años”, se lee en el comunicado. “A medida que avanza la condición de Bruce, esperamos que la atención de los medios pueda enfocarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más conciencia e investigación”.

La declaración fue publicada en el sitio web de The Association for Frontotemporal Degeneration y firmada por la esposa de Willis, Emma Heming Willis, su ex esposa Demi Moore y sus cinco hijos, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn.