Andrea Cruz regresa a la música con “Le hablo al agua”

Para la cantautora puertorriqueña Andrea Cruz, “el silencio estuvo bueno, pero la palabra es importante”, por lo que regresó a la música luego de un año de descanso.

No obstante, aclaró que nunca dejó de escribir ni de crear. Ese tiempo resultó en el sencillo Le hablo al agua, que estrenó el pasado 13 de febrero.

“Es una canción en el cual, primero, está hablándole a un elemento que nos da vida definitivamente, que es el agua. También, apalabras esos deseos, esas intimidades para nosotras que llevamos siempre estas cargas condicionadas de qué podemos decir, cómo lo podemos decir”, expresó sobre el cambio de narrativa en el que comienza adentrarse.

Cruz describió su descanso de la música como un tiempo para cuestionar qué quería decir con su arte.

“Yo creo que, como mujer, cargo con una responsabilidad grande de quienes no pudieron cantar y de quienes también lucharon para hacerlo. Entonces, posicionarme en eso y decir ¿qué estás haciendo?, ¿cómo lo estás haciendo?, fue bien importante para mí y definitivamente me dio ese espacio de la madurez de repensar cómo voy a hacer las cosas y cómo se pueden mirar”, abundó.

A diferencia de sus primeros dos álbumes, Tejido de Laurel y Sentir no es del tiempo, Cruz cambió un poco de tema y su estilo vocal hacia uno más de empoderamiento, dejando un poco atrás el canto a la naturaleza.

“Yo también creo mucho en las palabras. Creo que estamos en un tiempo donde estamos hasta repensando nuestras maneras de comunicarnos. La comunicación afectiva asertiva, la responsabilidad de nuestras palabras, cómo cambiamos el mundo. Verdaderamente imaginamos otro mundo desde las palabras. Así que ese juego a mí me resulta bien importante en este proceso artístico”, compartió en entrevista con Metro.

De igual forma, Cruz confesó que había escrito el tema hace un tiempo, pero no encontraba el momento para lanzarlo. “Le hablo al agua es el primer tema luego de Sentir no es del tiempo, mi segundo disco, así que es un tema que lleva tiempito conmigo, no públicamente, pero sí íntimamente. He decidido sacarlo primero porque rompe un poco lo que yo he estado trabajando de antemano”, especificó.

Asimismo, adelantó que vendrá pronto con su tercera producción, un EP, titulado La ausencia de la brisa.

“Es un EP que busca preguntar. Siento que la pregunta está siendo bien importante porque estamos en un momento donde nos estamos cuestionando lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo. Así que esa línea, ese hilo conductor se mantiene dentro del EP”, anticipó.