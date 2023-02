Rihanna posa con su hijo para la portada de ‘British Vogue’

Tras una histórica presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2023 y confirmar que se encuentra en estado de gestación por segunda ocasión, la cantante Rihanna presentó, de forma oficial, a su primer hijo.

Las fotos familiares forman parte de la portada del mes de marzo de British Vogue.

En mayo de 2022, la empresaria y su novio, el rapero A$AP Rocky, le dieron la bienvenida a su primer hijo.

La cantante, que estuvo siete años alejada de los escenarios, realizó una presentación de 13 minutos en el medio tiempo del Super Bowl 2023, el cual se celebró en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

La compositora cantó varios de sus más grandes éxitos como: “Bitch Better Have My Money”, “Where Have You Been”, “Only Girl (In the World)”, “We Found Love”, “Rude Love”, “Work”, “Wild Thoughts”, “Pour It Up”, “All of the Lights”, “Run This Town”, “Umbrella” y “Diamonds”.

Rihanna se convirtió en la primera mujer embarazada en protagonizar el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo.