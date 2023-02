Mujer que alega tener hija de Anuel AA se defiende de expresiones de Molusco

El locutor Jorge Pabón “Molusco” realizó un señalamiento sobre la mujer que alega haber tenido un hijo con el exponente urbano puertorriqueño Anuel AA a lo que esta tuvo que responder en las redes sociales.

A través de su programa radial, Molusco, contó que recibió un acercamiento para entrevistas a Melissa Vallecilla si su equipo de trabajo realizaba un pago para tener la exclusiva.

“Yo no quiero volver a recibir llamadas, ni mensajes diciéndome, mira que fulana quiere que tú la entrevistes, pero que si tú quieres esa exclusiva ella quiere dinero. No se equivoquen con el canal, no se equivoquen con nosotros. Nosotros no estamos buscando entrevistar a una mujer que estuvo con qué artista, eso no es...están equivocados”, expresó el locutor.

El locutor y comunicador del género urbano indicó que recibió una llamada en momentos que estaban hablando sobre la demanda de Anuel AA y Frabián Elí por lo que pensaron que estaría de acuerdo con realizarle la entrevista para hablar del exponente urbano para “hacerle daño”.

Por su parte, Vallecilla realizó un mensaje a través de sus redes sociales donde arremetió contra el locutor por sus expresiones.

“Mira @yosoymolusco no te equivoques. Muéstrame con prueba que yo te llamé pedir dinero por una exclusiva o que te mandé razón con alguien. A mi respéteme que usted a mi no me conoce. No seré rica pero tampoco me estoy muriendo de hambre para pedirte dinero por una exclusiva. Suélteme y no me mencione ni en bien ni en mal porque su programa nunca me ha pasado por la mente para dar entrevista. Me han hecho cantidades de propuestas de entrevista y con pago y no he aceptado. Ahora tú crees que YO voy a pedirte dinero a ti? Y si salí a hablar, fue por todos los malos comentarios hacia mi hija y no por dinero...si fuese por dinero simplemente firmaría ese contrato. Hablando por likes. NO TE EQUIVOQUES”, escribió la mujer en su Instagram.

Esta semana salió una entrevista con el programa “En Casa Con Telemundo” de la cadena en Estados Unidos donde Vallecilla habla sobre su relación con Anuel AA.