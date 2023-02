Joshua Pauta y Carmen Luvana se juntan en “¿Pa’ qué caraj@%& me casé?”

Todo lo que ocurre en la vida en pareja queda retratado fielmente en la obra cómica “¿Pa’ qué caraj@%& me casé?”, del dramaturgo Héctor Méndez, a escena el 10 -11 de marzo en el Teatro Tapia del Viejo San Juan y el 25 de marzo en el Teatro Yagüez en Mayagüez.

Con la pieza se sentirán identificados de principio a fin aquellos que se hayan casado, divorciado, estén soltero(a) s, en fin, todo el mundo, porque, según el también director de la obra, “tenemos un tostón en el amor”.

Estas viñetas cómicas llevarán en un viaje a los espectadores ya que describen cómo es estar y vivir en pareja, más los altibajos que pueden suceder cuando uno le da el “sí” al otro y comienzan su vida bajo el mismo techo.

La propuesta demostrará que no es lo mismo estar de novios, que ya ser marido y mujer. Si has tratado de grabar un mensaje de voz para tu celular con tu pareja, si has intentado usar el GPS cuando vas con tu pareja en el auto, si se comunica alguien por la noche y tu pareja pregunta, ‘quién te está llamando’ y si quieres saber cómo serían Adán y Eva en Puerto Rico, no se puede perder la comedia... De seguro que al salir del teatro estará más enamorado de su compañera(o), o reirá a carcajadas de lo que ocurre en una relación…

La producción “¿Pa’ qué caraj@%& me casé?” es una fusión en escena de “influencers” y teatreros, al reunir en su elenco a Joshua Pauta, Michelle Sandoval (conocida como Carmen Luvana), José Brocco y Mariana Quiles en distintos personajes.

Esta pieza es una adaptación de “El matrimonio es un tostón”, que fue un éxito en cartelera en 2019 en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Además, se halla enfocada en impactar al público que sigue en las redes a Joshua Pauta y Carmen Luvana, quienes estarán juntos por primera vez sobre las tablas. “¿Pa’ qué caraj@%& me casé?” marca el debut de Luvana como actriz de teatro y productora de la pieza. En el caso de Pauta su más reciente obra fue en 2015.

“Estoy muy entusiasmada con este proyecto en Puerto Rico, principalmente, porque hacer teatro es un reto y una gran responsabilidad. Me estoy preparando para la pieza, consciente de que hacer teatro es muy diferente a desarrollarte en el cine y en las redes… Todo el éxito que hemos tenido por la red Internet, lo vamos a llevar al teatro. ¡La gente se lo va a gozar!”, afirmó Carmen Luvana, quien es respaldada por los experimentados actores José Brocco y Mariana Quiles, y de su pareja Joshua Pauta, al igual que del director Héctor Méndez. “Todos ellos han depositado su confianza en mí al formar parte de este proyecto”, agregó.

Héctor Méndez señaló, por su parte, “en los ensayos hay tremenda química y magia entre los ‘influencers’ y actores, pero ni se imaginan lo que ocurrirá cuando ya estén oficialmente en escena… El público de Joshua Pauta y Carmen Luvana los verá en personajes cómicos, pero muy convincentes. Apreciarán otra faceta de ambos y no se la pueden perder, porque son los ‘Adan’ y ‘Eva’ boricuas…”. (Méndez es también autor de los éxitos teatrales “Ay bendito Puerto Rico”, “Wakanda Forever” y “La nena está preñá”).

Sobre Luvana, el dramaturgo insistió, “es una profesional muy dedicada y disciplinada, con un sentido del humor muy particular… Junto a Joshua hace una pareja formidable, muy cómica y su relación trasciende”.

La producción de “¿Pa’ qué caraj@%& me casé?” prepara una agenda para presentarla en más escenarios locales, como también fuera del País.

Para boletos, debe acceder PRTicket.com.