Expareja de Anuel dice estar decepcionada con el sistema judicial en Puerto Rico

La madre del hijo del exponente urbano, Anuel AA, Astrid Cuevas, dijo sentirse decepcionada con el sistema judicial del país luego de que se determinara no radicar cargos contra el artista tras una querella que radicó en su contra.

El programa Lo Sé Todo (Wapa TV) difundió un mensaje enviado por Cuevas donde confirma que el exponente urbano se molestó por un video donde su hijo aparece con unas pestañas postizas.

“Estoy bien decepcionada por como el sistema judicial atendió el caso porque no solo hay violencia emocional, también hay maltrato de menores, yo hablé con fiscalía el sábado, pero dijeron que ya no se podía hacer nada”, expresó Cuevas en el audio presentado por el comunicador Fernan Vélez en el programa de Wapa TV.

“El día de mañana si yo amanezco muerta ahí es donde van a...a lo mejor, mira hasta el agresor se queda con él”, añadió.

“Unas pestañas no maltratan a un niño, que mi hijo vea drogas eso es maltrato, que mi hijo escuche cosas de armas, eso es maltrato. Pero no, como es hijo de un artista no se puede poner pestañas para un zángano video y lo que me sorprende es como normalizan el bullying y tanto que lo critican”, fueron parte de sus expresiones.

Del mismo modo, la madre del niño alegó que el artista la llamó para insultarla y expresarle palabras soeces. “Eso no está bien, eso no lo hace una persona normal”, dijo Cuevas.

Por otro lado, la fiscal encargada del caso Keicha M. Díaz Aponte explicó que no se encontraron elementos de delito para radciar cargos contra el exponente urbano.

“Luego de evaluar la prueba que teníamos ante nuestra consideración no encontramos elementos de delito para poder radicar un caso, toda vez que tenemos que evaluar que pasemos Regla 6 y eventualmente podemos probar nuestro caso más allá de duda razonable”, dijo al espacio televisivo.

La fiscal no quiso entrar en detalles pero confirmó que se entrevistó a la parte perjudicada y se evaluaron los pormenores de la investigación y aunque no se encontraron elementos de delito instaron a la fémina a que radicara una orden de protección en contra del artista de manera preventiva.

El exponente urbano Anuel AA fue investigado por las autoridades en Puerto Rico luego de que se radicara una querella por violencia doméstica en su contra. El Negociado de la Policía de Puerto Rico confirmó a este medio a través de su portavoz de prensa la existencia de la querella, sin embargo por tratarse de un caso de violencia doméstica no se brindaron mayores detalles.