Arcángel aclara lo que pasó con el reloj de su hijo en el Choliseo

Luego de que se reportara que aparentemente un reloj del hijo del exponente urbano, Arcángel, había sido robado en el camerino del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot este aclaró que el artículo de valor no fue hurtado, sino que el joven no lo encontraba.

En un escrito a través de las redes sociales, Arcángel respondió a unas expresiones que realizó su colega Anuel AA y en la misma línea aclaró lo sucedido con el reloj de su hijo, Austincito.

“¿Tú te crees que a mi el respeto tuyo me hace falta? Ni siquiera me interesa. Sin embargo, usted pensaba diferente, usted fue fan YO nunca lo he sido. Y ya que estás pendiente de todo lo que uno de tus artistas favoritos hace...NORMAL el reloj nadie se lo robó. El nene no lo encontraba. De hecho su reloj es mejor que la basura que tú te pones o te regalaron”, expresó Arcángel en la red social Instagram.

Arcángel. Instagram. Captura de Pantalla

La semana pasada familiares del exponente urbano Arcángel denunciaron a través de las redes sociales que fueron víctimas de robo durante la última función del concierto que se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

A través de la red social Instagram, el hijo del exponente urbano a quien se le conoce como Austincito y quien tuvo una aparición durante una parte del concierto, denunció que le robaron su reloj en el camerino.

“Anoche entraron a mi camerino y se tumbaron mi reloj. Aprovéchalo ratita”, fue lo que escribió Santos en una historia en su cuenta de Instagram y así fue reportado por el comunicador Fernan Vélez “Nalgorazzi” en Lo Sé Todo (Wapa TV).

Mientras que su madre también escribió a través de las redes sociales denunciando el robo que aseguran ocurrió en el camerino durante la última función del concierto.

“Un saludo a los que anoche estaban en el camerino de mi hijo Austincito. En el Choliseo de Puerto Rico y le robaron su reloj Rolex...ósea son tan puercos que están backstage en el concierto de Arcángel, están dentro del camerino del hijo de la estrella del concierto y como son unos muertos de hambre, le robaron al chamaquito de 16 años su Rolex endiamantado”, expresó por su parte Alejandra, madre del hijo de Arcángel.

Madre del hijo de Arcángel denuncia robo Instagram

Siete funciones completamente vendidas

Con siete presentaciones consecutivas completamente agotadas, Arcángel reunió a más de 100 mil personas en el Coliseo de Puerto Rico y reafirmó su lugar como pionero del trap en español. El artista interpretó una amplia gama de sus éxitos, parte de su icónica discografía, como: “Pa’ Que La Pases Bien” y “Chica Virtual” hasta algunas de sus canciones más recientes como “La Jumpa” y “Portobello”.

Arcángel también sorprendió a los fans con grandes artistas invitados, incluyendo Alexis y Fido, Bad Bunny, Bryant Myers, De La Ghetto, Diem BB, Eladio Carrión, Franco “El Gorila”, Gígolo y La Exe, Jay Wheeler, Jowell y Randy, Justin Quiles, Miky Woodz, Myke Towers, Young Miko y YOVNGCHIMI.

Para iniciar este espectáculo, el intérprete comenzó con un sentido homenaje a su fallecido hermano, Justin Santos, interpretando el tema “JS4E”. Mientras él cantaba, imágenes de víctimas que perdieron la vida por culpa de conductores ebrios aparecían en un telón de grandes dimensiones. Tocando los sentimientos del público, el intérprete dedicó la emotiva canción a su memoria y cerró la presentación con una imagen de su difunto hermano y una petición de “justicia”. Su madre, Carmen Santos, levantó una foto de Justin durante toda esta presentación.