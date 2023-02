Yailin reaparece en redes sociales tras anuncio de separación con Anuel AA

Hace menos de una semana que el cantante puertorriqueño Anuel AA confirmó el fin de su relación con su esposa y madre de su futura hija, Jorgina Lulú Guillermo Díaz.

Tras el anuncio de Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del artista, todos esperaban que la próxima en anunciarse fuera la dominicana, cosa que hasta el momento no había sucedido. Sin embargo, ya surgió lo que parecer ser la primera respuesta por parte de la rapera a su ex pareja.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Yailin se dejó ver escuchando una estrofa de la polémica Sesión Número #53 de Shakira con Bizarrap.

“Esto es pa’ que te mortifique’ mastique’ y trague’, trague’ y mastique... ’yo contigo ya no regreso ni que me llores, ni me suplique’. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique”, es parte de lo que se deja escuchar en el video, donde Yailin acompaña la música con el movimientos de sus manos y sus gestos.

Fue el programa de televisión “Suelta la Sopa”, que se transmite por Telemundo, que logró captar el momento, pues la historia fue borrada por la intérprete de “Si tú me buscas”.

Hasta el momento, ninguno de los artistas ha develado el motivo puntual de la separación.