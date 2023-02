Rod Stewart causa revuelo entre sus fanáticos en el Coliseo de Puerto Rico

El dos veces exaltado al Salón de la Fama del Rock & Roll y mundialmente conocido músico, compositor y productor británico, Rod Stewart, se presentó exitosamente el pasado viernes en el Choliseo, luego de casi cuatro décadas de hacer su primera presentación en la isla.

Con un magnetismo que solo a él se le caracteriza, Steward comenzó el espectáculo con el tema “Infatuation” creando un revuelo en el público presente.

“Having a Party”, “Some Guys”, “It Take Two” y “Wear it Well” fueron los temas que interpretó el británico para iniciar la velada en la que estuvo acompañado de unos virtuosos músicos compuesto por siete caballeros y seis hermosas jóvenes que cantaron y tocaron junto al roquero sus grandes éxitos.

El público que se dio cita para presenciar el concierto estuvo compuesto por verdaderos fanáticos, quienes se mantuvieron de pie las dos horas del espectáculo y no pararon de cantar las canciones del también ex vocalista de las bandas de rock The Jeff Beck Group y Faces.

Para esta única función, que fue una producción de No Limit Entertainment y Live Nation, el cantante estuvo acompañado de su hija la modelo Kimberly Stewart y de su nieta Delilah. También, entre los asistentes se encontraba el ganador del Oscar, Benicio Del Toro.

“Forever Young” “First Cut”, “Maggie May”, “Have I told you lately”, y ya en las postrimerías de la noche el también nombrado “Caballero de la Orden del Imperio Británico” interpretó los temas “Sexy” recordando la época de oro de la discoteca neoyorquina 54, trasladando al público presente en un viaje por el tiempo.

Rod Stewart demostró que le sobra talento y majestuosidad a la hora de presentar un espectáculo, luego de Puerto Rico continuará su gira de conciertos por los Estados Unidos, Canadá y México.