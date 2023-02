Molusco entra al quirófano para hacerse un “arreglito”

El locutor Jorge Pabón, mejor conocido como Molusco, entró recientemente al quirófano de la mano del doctor Eric Adler para realizarse un “arreglito”.

Pabón decidió operarse las orejas porque a su juicio, desde que ha rebajado se ve “cuajón “.

“Me voy a operar las orejas porque entre la pandemia y que rebajé me veo bien cuajón”, compartió en video en su canal de YouTube previo a documentar la operación.

El doctor Adler explicó que la operación de las orejas es una cirugía que se lleva haciendo cientos de años.

“Es una cirugía que se hace por la parte de atrás de la oreja, que no se notará nada por al frente. Nos tardamos como 15 minutos en cada oreja. Es bastante rápido y los puntitos y todo, queda todo escondido. Así que la idea es de recrear una oreja que tenga una distancia específica de la cabeza hasta la parte que más sobresale de la oreja. Tenemos una medidas. Hay gente que las lleva a 12 milímetros, hay que gente que las lleva a 18 y yo no me dejo llevar por los número, yo me dejo llevar por qué es lo que se bien con el tipo de cara tienes”, le detalla.

“No tengo la menor duda de que te vas a ver flaco y orejón”, añadió.

Pabón recalcó que lo que hizo por sentirse bien y no por las constantes críticas que recibe en las redes sociales.

“Yo las críticas me las paso por la nalgas toda mi vida. Claro cuando son críticas constructivas uno las cacha y la coge. En el caso de las orejas pues yo bajé de peso, pues mi cabeza es más pequeña pues las orejas con la mascarilla esa de mierda me las sacó un poco más que rebajé mis orejas se ven más grandes. Voy a recogerlas un poco. No tengo problema con que la gente lo sepa”, aseguró el locutor.

Yo me hago las cosas pa´ mí y si eso me hace sentir bien, vamo´ arriba. He dicho infinidad de veces que no me quiero operar la barriga porque yo me acepto tal y como soy. Bueno, no es cierto porque me estoy operando las orejas y me estoy contradiciendo. Mis orejas no las acepto como soy...”, dijo

El comunicador ha rebajado más de 150 libras.