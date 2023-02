Final explicado de la cuarta temporada de ‘You’: ¿quién es el asesino que acecha a Joe?

Joe Goldberg es acosado en la primera parte de la cuarta temporada de 'You' | Netflix

Desde que aterrizó en la plataforma de Netflix el pasado 9 de febrero, la primera parte de la cuarta temporada de You está cautivando a las audiencias con una nueva trama cargada de suspenso.

La cuarta entrega de la ficción, encabezada por Penn Badgley, inicia con el asesino Joe Goldberg radicado en Londres, Inglaterra, con una nueva identidad: el profesor de literatura Jonathan Moore.

Al comienzo, su plan era pasar desapercibido, pero su propósito se desploma cuando se integra a un grupo de amigos adinerados accidentalmente y estos comienzan a ser asesinados uno por uno.

A la par, el homicida bautizado como el “asesino de los ricos” comienza a acosar a Goldberg enviándole mensajes para que revele su identidad real e intenta incriminarlo por sus crímenes.

Los sucesos empujan a Joe en una misión para averiguar quién es el “matarricos”. Él está seguro de que es alguien dentro del círculo de amistades, pero no logra dar con el culpable hasta el final.

“Es como si el ‘tú’ viniera a él esta temporada”, dijo a Tudum la showrunner Sera Gamble. “No tiene más remedio que enfocarse en este asesino porque acaban de invadir y amenazar su vida”.

Escenas de la cuarta temporada de 'You' (parte 1) | Netflix

El final explicado de la cuarta temporada de You (parte 1)

En el último episodio, finalmente se revela la identidad del asesino y es totalmente inesperado. Además, quedan muchas preguntas sobre todo lo ocurrido en este capítulo lleno de emociones.

A continuación, te explicamos el impactante final de la primera parte de la cuarta temporada de You y las dudas que dejó. Eso sí, la explicación contiene grandes spoilers sobre la nueva entrega.

¿Quién es el asesino de los ricos?

En el quinto capítulo de la serie, se revela que el “matarricos” es nada más y nada menos que Rhys Montrose, el único con el que Goldberg estableció un vínculo genuino en su nuevo grupo de amigos.

Después de ser acorralado por los ricos, el protagonista logra escapar y noquea a Roald en el bosque. Luego cae sobre su espalda y alguien toma el arma del hombre que quería “cazar” a Joe.

El misterioso individuo le dedica una mirada al personaje de Badgley. Entonces, se revela que el asesino de los ricos es Rhys. Tras el descubrimiento, él saluda a su amigo antes dejarlo inconsciente.

Escenas del final de la cuarta temporada de 'You' (parte 1) | Netflix

En la siguiente escena, Joe finalmente despierta y descubre que tanto él como Roald están encadenados en un sótano secreto y acústicamente aislado en la casa de campo de Phoebe.

Después de esto, Rhys comienza a hablar en voz alta para dar a conocer su presencia. El protagonista lo cuestiona sobre sus motivos para matar, pero nunca le contesta la pregunta.

Sin embargo, Goldberg pronto cae en cuenta de que el asesino “cómanse a los ricos” meramente odia a la élite. Luego, Rhys revela su plan a su amigo, le pide que asesine a Roald y él hará el resto.

En cuanto haya cumplido, él se encargará de imputarle todos los asesinatos, algo que aprendió de Joe mientras investigaba su pasado. Él no está de acuerdo porque ahora es un hombre distinto.

Escenas del final de la cuarta temporada de 'You' (parte 1) | Netflix

Pero también comprende que la única manera de salir de esta situación crítica es continuar con el plan, así que acepta ayudarlo. Entonces, Rhys deja a Joe solo en el sótano para que mate a Roald.

No obstante, no lo hace. En cambio, él comienza a buscar la forma de liberarse de las cadenas en sus muñecas. Cuando el “matarricos” regresa, se enfurece con Joe y lo llama mentiroso.

Luego le expresa que quizás puedan asociarse en el futuro, si es que logra escapar de ese lugar. En aquel momento, Rhys lanza una lámpara que enciende en llamas el sótano antes de marcharse.

Escenas del final de la cuarta temporada de 'You' (parte 1) | Netflix

“Es un poco devastador cuando te haces amigo de alguien a quien crees que realmente puedes admirar y compartir el mismo punto de vista sobre el mundo”, comentó Gamble sobre la revelación.

“Y ahora (Joe) tiene que cuestionar todo lo que Rhys le ha dicho porque el tipo es claramente un muy buen mentiroso”, apuntó en su charla a la plataforma antes mencionada.

¿Joe y Roald mueren en la cuarta temporada de You (parte 1)?

Tras la huida del asesino, Joe logra romper las cadenas, ayuda a Roald a liberarse de las suyas y comienza a gritar pidiendo ayuda. Entonces, Kate aparece y los rescata del sótano en llamas.

Así es que no, el protagonista y su casi verdugo no mueren en el final de la primera parte de la cuarta temporada de You gracias a la intervención a tiempo de Kate en la escena.

Escenas del final de la cuarta temporada de 'You' (parte 1) | Netflix

¿Joe y Kate dan rienda suelta a su romance?

En cuanto a Joe y Kate, la pareja no termina junta. Aunque es cierto que tienen intimidad en dos ocasiones y ambos reconocen que sienten algo por el otro, finalmente no comienzan una relación.

Durante el final de la primera parte, ella toca su puerta y lo invita a tomar una copa; sin embargo, si bien Joe quiere dar el siguiente paso, rechaza la invitación y enfurece a su pretendiente.

Escenas del final de la cuarta temporada de 'You' (parte 1) | Netflix

Y es que está consciente de que, si inician un noviazgo, la dueña de la galería de arte descubrirá su oscuro pasado. Además, teme lo que Rhys podría llegar a hacerle, así que intentará estar alejado.

“Ella vive justo al otro lado del patio de él. Así que no es como si él desapareciera en la noche y ella estuviera a salvo para siempre”, señaló Gamble. “Es más que se mueven en los mismos círculos, y a él realmente le gusta ella, y es un poco tortuoso”.

¿Lady Phoebe y Adam se reconciliaron?

Otra pareja que terminó separada es la conformada por Phoebe y Adam. Ambos se distanciaron al comienzo del quinto episodio luego de que ella se diera cuenta de que él no los ve como iguales.

Empero, puede que se reconcilien. Y es que, en el final del capítulo, ambos se expresan su amor luego de ella lo encuentra herido. Adam además confiesa a Phoebe que no quiere perderla.

Escenas del final de la cuarta temporada de 'You' (parte 1) | Netflix

¿Cómo termina la cuarta temporada de You (parte 1)?

En las últimas escenas del episodio titulado “El zorro y el perro”, se pudo ver a Joe sentado en el sofá mientras veía las noticias. En ese momento, Rhys está dando una entrevista en Oxford.

Durante la conversación, el asesino de los ricos afirma al entrevistador que los londinenses necesitan un cambio y él sabe qué hacer para lograrlo. Así es que anuncia su candidatura a la alcaldía.

Joe se queda mirando la pantalla mientras mentalmente se promete detener a Rhys antes de que siga matando e intente destruirlo a él también. Luego de esto, los créditos comienzan a rodar.

Escenas del final de la cuarta temporada de 'You' (parte 1) | Netflix

¿Qué pasará en la segunda parte de la cuarta temporada de You? No se sabe, pero la showrruner adelantó que será muy diferente a todo lo visto en la primera mitad.

“Te damos el misterio y luego lo resolvemos en el episodio 5″, explicó. “La segunda mitad de la temporada ahora se centrará mucho en la relación entre Joe y Rhys”.

“Cambiamos de marcha cuando finalmente pueden simplemente sentarse y tener una larga conversación sobre lo que realmente está pasando”, concluyó.

Escenas del final de la cuarta temporada de 'You' (parte 1) | Netflix

La segunda parte de la cuarta temporada de You se estrenará en Netflix el próximo 9 de marzo.