A casa llena Yolandita Monge se presenta ante la diáspora

Yolandita Monge se presentó ayer sábado, 11 de febrero con su concierto “Amores de siempre” en el Osceola Performing Arts Center en Orlando Florida, ante un público que la recibió en casa llena tras diez años de ausencia en la ciudad.

En octubre del 2022, “Amores de siempre” estrenó en el Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico y tras la acogida y el éxito del espectáculo, la artista decidió regalarle a su fanaticada en Florida y a la diáspora una presentación única que permitiría un viaje por su trayectoria musical entonando una veintena de algunos de sus éxitos.

“Lo que pasó anoche fue mágico, Orlando siempre es un lugar especial por todo el cariño que he recibido aquí en cada etapa de mi carrera, además, porque me ayuda a sentirme cerca de mi casa Puerto Rico al poder cantarle a la diáspora y compartir con ellos. Estoy tan agradecida de que este concierto se haya podido dar y ver que se lo disfrutaron y gozaron conmigo es un gran regalo que me llevo en mi corazón”, contó Yolandita.

Desde éxitos como “Quítame ese hombre”, “Borinqueña”, “Cantaré” y “El Amor”, fueron algunos de los temas que el público pudo disfrutar en el Osceola Performing Arts Center.

Yolandita Monge se prepara para anunciar nuevas fechas de sus próximas presentaciones y continuar con su exitosa gira “Amores de Siempre”. Para más información y contenido exclusivo, pueden seguirla a través de su Instagram como @yolanditamonge.