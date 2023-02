Reaparece Gabriela Berlingeri en las redes sociales

La modelo puertorriqueña Gabriela Berlingeri reapareció hoy en las redes sociales al compartir unas fotos posando en la ciudad de Nueva York.

Berlingeri, quien también es dueña de la línea de joyería en línea DiciembreVeintinueve, formó parte del último concierto de bad Bunny en el Estadio Azteca en México tras su participación en la canción “El Apagón” del álbum Un Verano Sin Ti.

“Cantar en el Estadio Azteca fue algo que jamás en la vida imaginé hacer, mucho menos atreverme. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Estoy agradecida con las personas que me motivaron a lograrlo porque sola no podía”, explicó en unas de sus últimas publicaciones en redes sociales.

En sus redes sociales ha mostrado varios videos en los que comparte momentos divertidos al lado de Bad Bunny, pese a que todavía no han confirmado su relación.