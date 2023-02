¿Qué pasó con la actriz Cansu Dere?

El devastador terremoto de 7.8 que sacudió el sur de Turquía la madrugada del 6 de febrero (4:17 a. m. hora local), se ha convertido en una de las tragedias más grandes de los últimos años. Varias réplicas siguieron y un segundo gran terremoto azotó la región después de 9 horas con una magnitud de 7.5 causando graves daños adicionales y la destrucción de los edificios dañados.

Según informó Reuters, en Turquía, las cifras ascienden a más de 6, 234 muertos y más de 37, 011 heridos. Mientras tanto, en Siria, la cifra ha ido subiendo a 8, 704. Se espera que siga aumentando.

El terremoto afectó a las provincias vecinas de Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, así como a Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana y Hatay, donde residen alrededor de 13.5 millones de personas, incluidos unos 2 millones de refugiados sirios.

La desesperación impera en el país ya que mientras pasa el tiempo, las probabilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros se reducen, sin mencionar que la lluvia, la nieve y el intenso frío que ha azotado la región ha dificultado las labores de rescate.

En los últimos días trascendió en varios medios que entre la larga lista de desaparecidos en el terrible terremoto que ha sacudido el sur de Turquía estaba el nombre de Cansu Dere, considerada la reina de las telenovelas turcas.

La actriz de 42 años es conocida por protagonizar las series Sila, Sadakatsiz, Ezel y Anne, las cuales han tenido gran éxito alrededor del mundo.

Los rumores de su desaparición y posible muerte suergieron luego de que lleva días sin dar señales de vida, cuando varios colegas de la industria han estado publicando información de lo ocurrido y reportándose con sus fans. La última fotografía que compartió en sus redes sociales es del 5 de enero.

En los comentarios se pueden leer mensajes de preocupación de sus fans latinos pero no hay nadie que responda que está bien. “Creo que todos venimos por lo mismo. Ojalá que este bien ella y otros actores no han puesto nada en sus paginas”. “Tus fans 🇨🇱chilenos estamos preocupados ya perdí la cuenta cuantas veces entro a tu intagram para ver alguna historia”. “PORFAVOR di que estás bien PORFAVOR”. “Como estas, he sabido que hubo un fuerte terremoto en Turquía, y han salido noticias tus fans mexicanos estamos preocupados”, expresaron.

Sin embargo, una señal de que está fuera de peligro es que no hay mensajes de amigos u otros artistas turcos que muestren preocupación o que le piden que se reporte. Del mismo modo, ninguno ha compartido alguna publicación pidiendo ayuda por ella o de condolencias.

El medio El Independiente asegura que su desaparición es un rumor y que está viva. Con esto, algunos fans han especulado varias cosas como que pudo haberse quedado sin Internet o incluso sin dispositivos móviles debido a la catástrofe. También han teorizado que podría estar en shock o que simplemente está manteniendo distancia sobre el tema.

Otra cosa que hay que recordar es que hace unos meses se reportó que la actriz pasaría una temporada en Madrid por lo que pudo haberse encontrado fuera del país al momento del desastre. Por otro lado, la periodista turca Birsen Altuntas ha reportado que Cansu, junto con otros compañeros, están planeando recaudar fondos para ayudar a las víctimas junto a otros famosos turcos.