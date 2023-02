Eliminan escenas de intimidad en nueva temporada de ‘You’

Escenas de la cuarta temporada de 'You' (parte 1) | Netflix

La primera parte de la última temporada de la serie de suspenso psicológico, ‘You’, estrenó dentro de la plataforma streaming, Netflix.

Como parte de su promoción, su protagonista, Penn Badgley, aprovechó su podcast, Podcrushed, para revelar intimidades de la grabación de los nuevos episodios estrenados recientemente.

“Le pregunté a Sera Gamble si no podía hacer más escenas de intimidad”, le dijo a su coanfitriona Nava Kavelin en el podcast de Stitcher Studios. “Esta es en realidad una decisión que tomé antes de tomar el programa. Creo que nunca lo he mencionado públicamente. Una de las cosas principales fue, ¿quiero volver a ponerme en una carrera en la que siempre estoy interpretando el papel principal romántico?”

“La fidelidad en cada relación, incluido mi matrimonio, es importante para mí”, continúa Badgley. “Ha llegado al punto en que no quiero hacer eso. Así que le dije a Sera: ‘Mi deseo sería cero, pasar de 100 a cero’. Pero firmé este contrato. Me inscribí en este programa. Sé lo que hice. No se puede sacar este aspecto del ADN del concepto. Entonces, ¿cuánto menos puedes hacerlo?, fue mi pregunta para ellos. Ni siquiera pestañeó. Ella estaba muy contenta de que yo fuera tan honesto. Ella estaba casi, quiero decir empoderada, tuvo una respuesta realmente positiva. Regresaron con una reducción fenomenal”.

You, nueva temporada

La cuarta y última temporada de la serie estrenó su primera parte este 9 de febrero en Netflix, esperando la segunda parte para el 10 de marzo.

En estos nuevos episodios, los usuarios verán a Joe que andará por París en busca de Marianne, pero por algún motivo oscuro termina asentándose en la capital británica. No sabemos si termina con ella, pues todo apunta a que la joven conoce la verdad del librero. Ya en Londres, el protagonista se convierte en profesor de literatura y encontrará un nuevo interés amoroso, a juzgar por otras las fotos que hemos descubierto en Twitter. En estas lo vemos junto a Charlotte Ritchie, muy cariñosos.