Reconocerán a Ismael Miranda en el “Día Nacional de la Zalsa”

Zeta 93 FM, LAMUSICA Y MEGA TV App revelaron información de todos los grandes artistas que participarán en la trigésima novena edición de “El Día Nacional de la Zalsa”. Este famoso concierto se llevará a cabo el domingo, 19 de marzo, en el estadio Hiram Bithorn en Hato Rey.

Ese día, el público podrá cantar, bailar y disfrutar de todos los éxitos de los salseros que subirán a tarima, tales como, India, José Alberto “El Canario”, Adalberto Santiago, Tito Allen, Johnny “El Dandy” Rodríguez, Pichie Pérez, Charlie Aponte, Maelo Ruiz, Yolanda Rivera, Isidro Infante, Alex D’ Castro, Tito Puente Junior, Luis Figueroa, Pirulo y otros que proximamente se anunciarán.

Como parte de las premiaciones anuales, Zeta 93 FM, acostumbra a otorgar el Premio Estrella a un artista el cual se haya destacado por su trayectoria y excelencia musical. Este año, la producción del concierto decidió entregar este máximo galardón a “El Niño Bonito de la Salsa”, Ismael Miranda.

Los éxitos de Miranda lograron colocarse en las primeras posiciones de las más prestigiosas listas radiales. Temas como: Abran Paso, No Me Digan Que Es Muy Tarde Ya, Ahora Si, Arsenio, Así Se Compone un Son, Borinquen Tiene Montuno, Borracho Yo, Buscando El Camino, Caretas, Con Dulzura, Como el Águila, Cuando Un Cantor Está Preso, El Malecón, Galera Tres, Gotas de Nostalgia, La Sonora y el Niño, Lamento de un Guajiro, Madre, Me Voy Pa Colombia, Mi Mami Me Quiere, Mi Son, Pa Bravo Yo, Para Ismael Rivera, Rumbón Melón, Señor Sereno, Si Quisieras Olvidar, Sin Ti, Son 45, Son de Amor, Soy Guajiro y Un Montuno Pa’ La Esquina, La cama vacía, La copa rota, Como mi pueblo, entre otros coronaron la carrera de Miranda a nivel internacional . El Premio Estrella ha distinguido en todas las ediciones pasadas a grandes exponentes del género como lo han sido Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, entre otros. Cabe destacar, que de igual manera, se reconocerá la trayectoria de La Típica 73 y se celebrarán los 100 años de Tito Puente a cargo de su hijo Tito Puente Junior.

“Ismael Miranda se merece todos los honores. Es un artista que cuenta con 55 años de trayectoria musical, más de 20 producciones, sobre 50 composiciones y el respeto de colegas, programadores, productores y salseros del mundo. Como de costumbre, agradecemos el respaldo de todo el público que reside en nuestra isla y también de todos los salseros que por años vienen de todas las partes del mundo para presenciar el concierto del DNZ. Asimismo, damos gracias al Municipio de San Juan y a su alcalde Miguel Romero por su apoyo al evento”, expresó por su parte, Marcos Rodríguez, director de programación de Zeta 93 FM.

“Como acto para reconocer la aportación del género de la salsa en la cultura del país, se creó la ley 100, la cual estipula que marzo es el mes oficial para la gran celebración del Día Nacional de la Zalsa en Puerto Rico, esto contribuye a que más de 25 mil personas que residen en la isla asistan al concierto y que sobre cinco mil personas viajan a la isla del encanto para disfrutar de este día conmemorativo”, sostuvo Sixto Pabón, vicepresidente de operaciones de SBS.

“Este es el evento masivo que más respaldan nuestros clientes y el pueblo de Puerto Rico. Nuestro equipo de trabajo se ha ocupado de brindar a través de toda nuestra programación de radio, programas de televisión y plataformas digitales todo el contenido e información valiosa del concierto y las ejecuciones de cada cliente a beneficio del público presente” puntualizó Víctor Roque, Vicepresidente de Ventas y Gerente General de SBS.

Este año la producción del concierto colocará nuevamente tres mil asientos frente a la tarima para el disfrute de todos los que prefieren estar cómodos, sentados y con todo accesible. Esto es, sin limitar el espacio para que todos los salseros bailen de principio a fin. Asimismo, los organizadores del evento instalarán dos grandes áreas VIP subdivididas en ocho espacios para todas las personas o clientes que desean tener una variedad de servicios platinos tales como baños, comida y bebida ilimitada. Además, de una vista espectacular y privilegiada.