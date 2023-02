Expareja de Jowell lo acusa de “maltrato emocional”

La pareja del exponente urbano, Jowell, del dúo Jowell & Randy, utilizó sus redes sociales para realizar una denuncia en contra de este asegurando que es víctima de “maltrato emocional”.

A través del programa Lo Sé Todo, se difundió el video ya que la mujer identificada como Caroline Marrero borró el mismo de sus redes sociales. En este video denuncia al cantante por no haberla dejado entrar a una fiesta privada que se llevó a cabo esta semana en el Hotel La Concha.

“Jowell de Jowell & Randy, todo el mundo sabe quién es el papá de mi hijo, tras que ha habido maltrato emocional por parte de él hacia mi, me aleja de las personas que yo amo en mi vida...no basta con eso, si yo estoy en un sitio como en el día de ayer, pone a la gente de las puertas para que yo no entre, cosa que no me interesa porque yo hace dos años que no estoy con él y el equipo de trabajo se pone en contra mía. ¿Por qué razón? Yo no entiendo porque yo soy una buena mujer”, expresó en el video.

“Si yo no estoy contigo ya, ¿Por qué me quieres jod$% la vida? Yo no soy una persona de estar tirando screenshots de las conversaciones mías y de Jowell. Yo no soy enemiga de Jowell, pero tampoco soy nada de Jowell”, añadió.

La fémina indicó que ha tenido problemas con el equipo de seguridad del artista en ocasiones anteriores como en un evento que se realizó en Vivo Beach Club en Isla Verde.

Por su parte, el exponente urbano Jowell no quiso emitir declaraciones al programa Lo Sé Todo. Sin embargo, en una comunicación al presentador del programa Fernan Vélez “Nalgorazzi”, el artista indicó que su expareja realizó estas expresiones debido a que no se le dejó entrar a una fiesta privada en el Hotel La Concha. Esta semana fue el ‘after party’ del concierto de Arcángel en el cual estuvieron presentes los integrantes del dúo Jowell & Randy.

Además, indicó que la su expareja está “enferma y necesita ayuda”. Según indicó el artista a través de las expresiones emitidas al “Nalgorazzi”, que la mujer tiene unos “problemas bien fuertes” por lo que se negó a emitir declaraciones.