Shakira suena para acompañar a Rihanna ¿será la sorpresa en el Super Bowl?

Suena fuerte un rumor en el mundo del espectáculo sobre una posible participación de Shakira junto a Rihanna en el evento del Super Bowl que se llevará a cabo este domingo 12 de febrero. Esta posibilidad no está confirmada aún, pero los fans de la barranquillera hacen fuerza para la cantante de Barbados la incluya en su repertorio.

Cabe recordar la célebre colaboración que ambas artistas hicieron con el éxito “Can’t Remember to Forget You”. Sin embargo, otros expertos señalan que Shakira no habría tenido de tiempo de hacer parte de los exigentes ensayos que demanda un evento de esta escala.

Lo cierto, es que en redes le gritan a Rihanna que ojalá haya incluido a la colombiana en el show de medio tiempo.

Shakira entre los ganadores de reñida encuesta

Desde el mes de septiembre Billboard realizó una encuesta para que los usuarios votaran en una lista de los posibles candidatos que serían invitados a ser parte del show de medio tiempo del máximo evento de la NFL.

La cantante elegida como ya sabemos fue Rihanna pero la encuesta mostró más nombres que también están entre los favoritos, dentro de los mismos hay cantantes que han realizado colaboraciones con RiRi por lo cual son más las posibilidades que existen para poder acompañarla en el espectáculo.

Lista de las colaboraciones con Rihanna

Shakira – “Can’t Remember to Forget You”

Jay-Z – “Umbrella”

Kanye West – “Run This Town” ft. Jay-Z

Eminem – “Love the Way You Lie” y “Monster”

Coldplay – “Princess of China”

Drake – “What’s My Name?”, “Take Care” y “Work”

DJ Khaled – “Wild Thoughts”

Kendrick Lamar – “Loyalty”

A$AP Rocky – “Cockiness (Love It)” Remix

La que va a la cabeza de la encuesta es Shakira con el 46.88% de los votos de acuerdo a la consulta realizada en la página de Billboard el 6 de febrero. Quien está debajo de ella es Eminem con el 23.71% de votos.

La canción que Rihanna lanzó junto con la colombiana (Can’t Remember to Forget You) fue un éxito lanzado en el año 2004, mismo año en el que ganó el Premio Juventud a Hit favorito.

Las votaciones siguen en pie en la página oficial de Billboard y los votos continúan acumulándose día a día a pesar de que faltan tan solo cinco para el Super Bowl LVII.