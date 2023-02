LCDLF 3: Así respondió Nicole Chávez a los comentarios que hizo Alicia Machado sobre ella

Nicole Chávez fue expulsada de “La Casa de los Famosos 3″, y durante su participación se ganó una gran cantidad de detractores, entre los que se podría incluir a Alicia Machado.

La ex Miss Universo declaró hace unos días, que la hija de Julio César Chávez, le parecía alguien inútil y que no representaba a las mujeres de la sociedad actual.

#SinCensura. La ganadora de la primera edición de #LCDLF3 habló sobre la actitud de Nicole Chávez dentro del ‘reality show’, asegurando que es inmadura para ser una mujer de 25 años.

¿Estás de acuerdo con la opinión de Alicia Machado? pic.twitter.com/MQ9yvAHxl7 — hoy Día (@hoydia) February 6, 2023

Esto fue aplaudido por el público, ya que los comentarios que hizo Nicole Chávez dentro del reality show, denotaron lo clasista y prejuiciosa que era la hija del boxeador, motivo por el cuál muchos usuarios en redes sociales pedían su pronta expulsión de “La Casa de los Famosos 3″.

Nicole Chávez le pide a Alicia Machado que no fomente el odio hacia ella

La hija del excampeón mundial de boxeo, acudió a una entrevista en el programa “Hoy día”, para hablar de su experiencia en el reality, y reaccionó a las declaraciones de Alicia Machado.

#NicoleChavez sale a las redes a dar declaraciones tras leer todos los mensajes luego de su salida de #LaCasaDeLosFamosos 💥 pic.twitter.com/8K8cS4uFkr — ♨️ La Mesa Caliente ♨️ (@lamesacaliente) February 8, 2023

Nicole Chávez expresó que ella no tiene la culpa de haber nacido en una posición privilegiada, además, se siente muy decepcionada de la actriz, porque pensó que de entre todas las personas, ella entendería su posición.

“(Alicia) es una mujer que ha sido muy juzgada en redes, muy atacada… Y verla fomentar un tipo de ‘hate’ hacia mi persona me sorprende”, expresó la influencer.

También dijo que: “Me duele que me diga inútil, porque la verdad no me conoce de nada lo que pudo haber visto mío ahí adentro, las tres semanas es un cachito de lo que soy”.

Nicky Chávez reacciona a los comentarios en su contra de Alicia Machado: “La sigo admirando mucho”.#LCDLF3 pic.twitter.com/yfefHnIeJH — hoy Día (@hoydia) February 8, 2023

Además, aprovechó la oportunidad para disculparse con el público por su comportamiento dentro de “La Casa de los Famosos 3″: “Estoy orgullosa de quien soy, pido disculpas si alguien se sintió ofendido o se sobajó por algún comentario que yo pude haber hecho, eso ya depende de cada quien… Nada, yo la sigo admirando mucho, para mí es un mujeron”.