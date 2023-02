Irreconocible la transformación de Josh Herdman, actor de Harry Potter

Hace 20 años, Josh Herdman se unió al elenco de Harry Potter para interpretar a Gregory Goyle, compañero de Slytherin del villano Draco Malfoy. En ese entonces, Herdman tenía apenas 13 años.

Estuvo en el papel de Gregory Goyle en la primera película y, luego, repitió el papel en las siguientes siete películas, siendo uno de los pocos actores que lo hizo.

Sin embargo, hoy día luce irreconocible. Herdman es padre de dos niños y está casado. El actor quiso crear una carrera completamente diferente luego de Harry Potter, así que aprendió lucha en jaula y artes marciales.

“Si soy honesto, era un fiestero”, dijo en una entrevista con Press Association.

“Estaba, como muchos jóvenes. No sé, era la gente con la que andaba y tienes dinero (...) Era justo lo que estaba haciendo y ya tenía suficiente, así que lo dejé y comencé a concentrarme en mi estado físico, dejé de fumar y no he mirado hacia atrás”, añadió.

Herdman confesó que comenzó a descarrilarse al final de su adolescencia, entonces quiso cambiar su rumbo de vida de manera positiva.

“Tuve suficiente, así que decidí que me iba a poner en forma y sabía que necesitaba algo en lo que concentrarme y las artes marciales cambiaron mi vida”, agregó.

“Elegí las artes marciales mixtas porque amo el deporte: es crudo, emocionante e impredecible”, dijo a Addicted MMA On the Road.

“Lo encuentro más interesante que el boxeo, aunque aprecio la belleza y el arte del boxeo. También, tenía sentido pasarme a las artes marciales debido a mi entrenamiento en jujitsu. Primero, me gustaría algunas peleas de aficionados para comenzar y hacia dónde va. a partir de ahí, ¿quién sabe?”, finalizó.