Inicia etapa semifinal de Poetry Out Loud Puerto Rico 2023

Poetry Out Loud Puerto Rico 2023 Foto: Suministrada

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció el inicio de la etapa semifinal de la competencia estudiantil Poetry Out Loud Puerto Rico 2023.

El evento que se encuentra en su decimoquinta edición en Puerto Rico, tendrá su primera semifinal mañana viernes, 10 de febrero, de 1:00 pm a 4:00 pm, en la Universidad Ana G. Méndez en el Recinto de Gurabo. La segunda semifinal se llevará a cabo en el próximo viernes, 17 de febrero, en el Teatro Municipal Lolita Aspiroz de Añasco desde la 1:00 pm.

Poetry Out Loud (POL) es un programa de educación artística, realizado en colaboración con el National Endowment for the Arts y Poetry Foundation. Este programa fomenta el estudio de la poesía, ofreciendo materiales educativos gratuitos para maestros y estudiantes. POL es un concurso dinámico de declamación para estudiantes de 9no a 12mo de escuelas públicas y privadas. Este año participan 22 escuelas de Puerto Rico en las competencias regionales, con representación de todas las regiones educativas. Durante la competencia, los concursantes deben recitar obras memorizadas de una antología de poemas clásicos y contemporáneos. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.

Este año, la primera semifinal contará con las escuelas UHS, Saint John’s School, TASIS Dorado, American Military Academy, Academia Bilingüe Visión Educativa, Escuela Vocacional Benjamin Harrison, Dorado Academy, The School of San Juan, University Gardens High School, Escuela Bilingüe Padre Rufo, Escuela Especializada Rafael Pont Flores, Escuela Alberto Meléndez y Colegio Congregación Mita. En la segunda semifinal, se enfrentarán las escuelas CROEV, Escuela Alejandro Tapia y Rivera, Missionary Christian Academy, Escuela San Germán Interamericana, CROEM, Escuela Manuel Ramos Hernández, Academia Interamericana Arecibo, Escuela Superior Lorenzo Coballes Gandía y Washburn School.

Como parte de su preparación, los participantes reciben mentoría de poetas y artistas puertorriqueños. La competencia tiene diferentes etapas hasta seleccionar un representante a nivel estatal. La persona que resulte ganadora en Puerto Rico, compite a nivel nacional contra los ganadores de todos los Estados Unidos y sus territorios. Desde el inicio del programa en 2005, han participado más de 4.1 millones de alumnos y 68,000 profesores de todos los Estados Unidos.

Este año la final de POL Puerto Rico se realizará el viernes, 10 de marzo, en el Teatro Francisco Arriví en San Juan, de 9am a 1pm. El ganador de la final de POL Puerto Rico recibirá 200 dólares, y su escuela recibirá un estipendio de 500 dólares para la compra de materiales de poesía. El primer finalista recibirá 100 dólares, con 200 dólares para la escuela que lo represente para la compra de materiales de poesía. El campeón de Puerto Rico podrá competir en la final nacional de Poetry Out Loud en Washington, D.C., el próximo mes de mayo, y viajará con todos los gastos pagos.

Para más detalles puede escribir a pol@icp.pr.gov y seguir las redes sociales del ICP y Poetry Out Loud PR.