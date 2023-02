¡Fanáticos emocionados! Disney anuncia secuelas de Toy Story, Frozen y Zootopia

Toy Story, Frozen y Zootopia conquistarán a los fanáticos con una película más, así lo anunció Disney. El CEO de Disney, Bob Iger, anunció noticias importantes para los fanáticos durante una jornada llamada Ganancias de la compañía para el trimestre de fin de año de 2022.

Secuelas de Toy Story, Frozen y Zootopia

El miércoles, 8 de febrero, Iger anunció que ya la compañía estaba desarrollando las secuelas de Toy Story y Frozen, además anunció que la secuela de la comedia animada de Zootopia también está en camino.

La saga de Toy Story tiene cuatro capítulos teatrales y un spin-off, llamado Lightyear y que fue estrenado el año pasado. La tercera y cuarta parte de Toy Story recaudaron más de 1 mil millones de dólares en la taquilla mundial.

Toy Story

Frozen y su éxito mundial

Por otro lado, Frozen, estrenada en 2013 alcanzó otro éxito para Disney y Frozen II recaudó más de $1400 millones en la taquilla mundial en 2019. Pero Frozen no quedó allí, pues la franquicia también se convirtió en un espectáculo sobre hielo, un musical de Broadway, especiales para televisión y libros.

Foto: Facebook/Frozen

Avatar en la mira de Disney

“Iger también anunció que Pandora llegará a la costa oeste a través de una experiencia Avatar que llegará a Disneyland en Anaheim. Actualmente, Disney’s Animal Kingdom en Orlando presenta Pandora The World of Avatar, un área dedicada a las creaciones de James Cameron que presenta dos atracciones: Avatar Flight of Passage y Na’vi River Journey”, reseñó nbcnews.com.

Recordemos que, el pasado 5 de febrero, Avatar: The Way of Water superó a Titanic y se convirtió en la tercera película internacional más grande en la historia de la taquilla.