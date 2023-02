Estas son las películas que se estrenan este fin de semana en plataformas streaming

La guerra en la industria del streaming se batalla durante cada fin de semana, entre las distintas plataformas que sacan a relucir sus ofertas de programación para sus suscriptores.

Netflix, HBO Max, Disney Plus, entre otros, intentan tener un buen título durante los días jueves o viernes para concentrar la atención de sus suscriptores que puedan provocar conversación en redes sociales e incentivar a nuevos usuarios.

Es por eso que para este fin de semana encontrarás películas nuevas en las distintas plataformas streaming, tanto originales de esas compañías, como cintas recién salida de la cartelera de cine.

Películas de plataformas streaming para ver este fin de semana

Netflix - Tu Casa o La Mía (10 de febrero)

Debbie y Peter son muy amigos y muy distintos entre sí. Ella anhela la rutina con su hijo en Los Ángeles; él disfruta de una vida en constante cambio en Nueva York. Cuando intercambian casas y vidas durante una semana descubren que quizás lo que creen que quieren no es lo que realmente necesitan

Amazon Prime Video - ‘La purga infinita’ (12 de febrero)

Adela y su marido, Juan, viven en Texas, donde él trabaja como peón de rancho para la adinerada familia Tucker. En la mañana después de la Purga, una banda de asesinos enmascarados ataca a los Tucker, obligando a ambas familias a unirse y luchar.

HBO Max - El Teléfono Negro (10 de febrero)

Un homicida sádico y enmascarado mantiene a Finney, un niño de 13 años, secuestrado en un sótano incomunicado. A través de un teléfono averiado que hay en la pared, Finney se comunica con otras víctimas del criminal, quienes quieren ayudarlo.

Hulu - The Storied Life of AJ Fikry (10 de febrero)

La esposa de A.J. Fikry ha muerto, su librería está en problemas y ahora le han robado su preciada y rara edición de poemas de Poe. Pero cuando aparece un paquete misterioso, su llegada le da la oportunidad de rehacer su vida y ver las cosas de nuevo

Paramount+ - At Midnight (10 de febrero)

At Midnight es una comedia romántica sobre un gerente de hotel (Diego Boneta) y una estrella de cine (Mónica Barbaro) que han tomado la decisión “segura” de no enamorarse a pesar de que el destino los une en un lugar bien particular.