Residente escribe “Porto Rico”, su primera película junto a guionista ganador del Oscar y Globo de Oro

René Pérez Joglar -mejor conocido en el mundo artístico como Residente- y Alexander Dinelaris, guionista ganador del Oscar y Globo de Oro, firmaron un acuerdo para escribir la primera película del artista a través de 1868 Studios.

La película que se titulará “Porto Rico” y será el primer filme de 1868 Studios, una empresa entre Residente y la División de Contenido Premium de Sony Music Entertainment, la cual crea, produce y distribuye globalmente proyectos de contenido original en múltiples formatos.

Residente, quien encabeza todos los aspectos creativos de la asociación, se enfoca en representar adecuadamente las narrativas culturales en la pantalla, incluidas las historias de LatinX y, lo que es más importante para él, detrás de la cámara.

Dinelaris conocido como el guionista de “Birdman” & “The Revenant” y Residente comenzaron a trabajar desde el pasado mes de junio.

“Para mí ha sido increíble trabajar con Alex. Me puse en contacto con él a través de Alejandro Iñárritu. Me tomó un tiempo encontrar un gran escritor, que no solo tenga talento, sino que pueda conectarse con el tema de esta película. Con Alex tengo las dos cosas. Tengo un escritor talentoso que también es un escritor increíble para los diálogos, puedes verlo en Birdman. Pero también está conectado a través de su mamá, porque su mamá es puertorriqueña, así que aunque creció aquí en Nueva York, tiene esa conexión personal con la isla. Así que se está tomando este proyecto con seriedad y pasión”, compartió Residente.

“Durante la sesión de escritura, el proceso ha sido increíble, nos tomamos nuestro tiempo para escribir algo que no solo sea inteligente, interesante o esté bien escrito, sino que también te pueda conectar emocionalmente y eso también lo he estado haciendo con la música, con canciones como Latinoamérica o René. De la misma manera que estoy usando para escribir todas estas canciones que conectan emocionalmente con las personas y usando el mismo nivel de arte y siendo preciso con cada palabra, estoy usando eso con los diálogos. Y, con Alex, estamos haciendo precisamente eso”, sostuvo.

“Porto Rico, es un proyecto enfocado en el final del siglo XIX en Puerto Rico. Se basa en la vida de un revolucionario puertorriqueño que luchó con el Ejército Libertador de Cuba, creando una narrativa en Puerto Rico de un saber. Dirigió entonces una pandilla de 17 exconvictos en una oscura y violenta reivindicación de la lucha constante de una de las colonias más antiguas del mundo en busca de su identidad como país”, compartió en un comunicado de prensa.

Cabe destacar que Dinelaris también es autor del libro del musical de Broadway “On your Feet” así como la producción del West End de “The Bodyguard”. Entre sus proyectos también está el guión de la película “Carmen”, de Benjamin Millepied que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en el 2022, así como escribir y dirigir la adaptación cinematográfica de su obra " Still Life”.