Niurka Marcos habló abiertamente sobre las operaciones estéticas a las que se ha sometido

Si algo saben los fans de Niurka Marcos, es que no tiene pelos en la lengua, y al momento de hablar sobre su vida profesional y privada, siempre expresa lo que piensa sin medir las consecuencias.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, la bailarina y actriz cubana aprovechó el momento para aclarar varios aspectos controversiales alrededor de su vida en los últimos años, entre esos, sus cirugías estéticas.

Marcos explicó que, a pesar de lo que mucha gente habla, ella realmente no se considera una fanática de las operaciones estéticas. “Este pellejito que ves aquí, me lo regaló la sabiduría. Esta patita de gallo que tengo acá, también me lo dio la sabiduría que tengo, además me regaló esta belleza con 55 años. Lo más importante es que me dio el privilegio de yo poder reparar solo lo que yo elija”, dijo la actriz.

Si admitió que se ha operado los senos en varias oportunidades, sobre todo cuando inició en el mundo del entretenimiento. “Primero me puse para tener, porque tenía como dos huevos, pero fritos. Después me puse porque llegué a la farándula y me lo agrande, pues para tener y presumir en el escote y luego fue para coquetear”, agregó.

Luego se refirió a su intervención estética más controversial y es la del rejuvenecimiento vaginal. “Yo elegí reparar la ‘chochita’ porque la verdad se puso bien pinch* fea; me la dejé quinceañera. Tantos años dándole fuerte para que esta a estas alturas ‘regrese pa’ atrás’ (Vaginoplastia), no que pereza. Nada más fue el rostro (Labioplastia)”, explicó.

Niurka aclaró que su operación fue más estética que por cuestiones de salud. “Un día me miré y dije “no mam*s estás de la chingad*. Si le presento eso a un galán, pues no. Yo siempre me he comunicado con mi chochita y eso fue como hace 7 años, pero sigue idéntica”.

De resto, la bailarina y actriz confesó que es amante del ejercicio e intenta mantener hábitos saludables para su bienestar.

Niurka y la santería

Otro de los puntos más importantes de la entrevista de la expareja de Juan Osorio tiene que ver con la religión que sigue, que es la santería.

“Yo soy santera, de la religión yoruba, y mis tatas son directamente de Nigeria, y mis padrinos están en Mérida, y ejercen la religión natural, tradicional, venida directamente de Nigeria (...)”, explicó la cubana.

“La brujeria dentro de la santería es la parte negativa, lo que hace la gente para mal (...) Yo nunca amarraría a un hombre porque me daría verguenza que alguien estuviera conmigo por un amarre, jamás haría eso”, indicó.