Brasileña cambió el voleibol por OnlyFans y enamoró a un piloto de F1 con mímica

No cabe duda de que OnlyFans cada vez gana más, y más, popularidad alrededor del mundo.

No es para menos, si se toma en cuenta que los influencers pueden conseguir aumentar el dinero de sus bolsillos en la plataforma de contenido británico.

Y es que, de acuerdo al modelo de negocio del sitio para adultos, los creadores de contenido se llevan a sus cuentas bancarias 80 por ciento de las suscripciones que obtienen, mientras que el resto se lo queda la app.

De esta manera, algunas actrices, deportistas, exatletas y profesionistas han dejado sus anteriores trabajos, para enfocarse en las sesione de fotos y videos de OnlyFans.

Key Alves, la famosa jugadora de voleibol que dejó el deporte por OnlyFans

Tal es el caso de Key Alves, una jugadora de voleibol brasileña que decidió dejar el deporte, para buscar nuevas oportunidades económicas y emprender en la plataforma para adultos.

El año pasado se convirtió en tendencia por muchos días, debido a su cambio de profesión y las confesiones que realizó, y ahora reveló que tuvo una aventura con un famoso piloto de la Fórmula 1.

“Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en Onlyfans, porque el precio mensual (13 dólares) es fijo. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso... y me considero atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, comentó la deportista e influencer.

Estuvo con Lando Norris

Ahora, Key Alves develó que, el año pasado, tuvo un affaire con Lando Norris, volante de la escudería McLaren.

“Me he conectado con algunos chicos internacionales. Me quedé con un piloto, Lando Norris, que ahora está en la Fórmula 1. Yo no podía hablar nada de inglés y él no podía hablar portugués”, dijo la sudamericana en su participación en Big Brither Brasil.

Aunque la diferencia de idiomas fue un problema, los famosos encontraron la forma de interactuar.

“Era la Fórmula 1 que se corre en Sao Paulo. Todos los años hay (carrera) y vivo allí, así que sabía que habría y comencé a ver qué pilotos estarían allí. Luego vi su perfil y me envió un mensaje directo. Le deben haber gustado mis fotos, no sé cómo y me escribió en inglés. Traté de contestarle en inglés, pero no sabía hablar y terminamos hablando por mímica”, recordó la guapa modelo.