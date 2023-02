Abraham y Bethliza se preparan para su concierto

Los cantantes Abraham Velázquez y Bethliza Cintrón se presentarán en el concierto “Amor Forever” s el sábado, 18 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Caguas que contará con la participación de sus tres hijos Miguel, Moi y Deborah.

Como parte del anuncio de su concierto, lanzaron la canción “Tu Amor Me Alcanzó”.

La pareja regresa con muchos planes para este 2023, pues se conmemora la celebración de sus 25 años de unión. Es por lo que decidieron realizar una celebración especial, ya que están convencidos de que su hogar ha logrado funcionar con excelencia gracias a que Dios ha sido el centro de su unión.

“No hay que esperar al mes de febrero para celebrar el amor. Hay que trabajar todos los días en el amor a Dios, a la familia y a los que nos rodean, con esta canción queremos llevar un mensaje a todo el que la escuche sin importar el mes del año en que la oiga”, comentó Bethliza.

Por su parte Abraham añadió, “Si el matrimonio no está conectado al amor de Dios no pueden dar el amor correcto al cónyuge. La gente tiene que enamorarse de Dios para ser una familia funcional, no hablando de la perfección tiene que estar Cristo, primero es la conexión con Dios y luego cada uno es efectivo en el matrimonio”.

Para información y boletos del concierto acceda a Ticketera.com.