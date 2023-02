“Me siento orgulloso de mí”: Bad Bunny agradece noche histórica en los Grammy

Premios Grammy (Foto por Kevin Winter/Getty Images ) (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Tras una histórica noche donde cantó en vivo y en español para todo el público de Estados Unidos en la ceremonia de los Premios Grammy, el exponente urbano, Bad Bunny agradeció a todo su público por el apoyo que ha recibido.

A través de su Instagram, publicó varias fotografías de lo que fue la noche en los premios que se llevaron a cabo en Los Ángeles, California. En la ceremonia recibió el premio “Mejor álbum del género urbano” por “Un verano sin ti”.

Bad Bunny también fue el encargado de la apertura de los premios donde interpretó los temas “El Apagón” y “Desde la playa”, ambos en español representando la cultura latina. Además, estuvo acompañado por el colectivo “Agua, Sol y Sereno” encargados de confeccionar los tradicionales cabezudos que se utilizan en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“La palabra mas bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que mas amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy GRACIAS. (sic.)”, escribió en la red social.

El puertorriqueño también estaba nominado a mejor álbum del año, sin embargo, este premio fue otorgado al cantante Harry Styles.

Archivó todas sus publicaciones

Al momento de la publicación, los fanáticos del conejo pudieron notar que este borró todas las publicaciones anteriores que tenía en su Instagram y dejando solo la más reciente donde agradece por el apoyo en los Grammys. Muchos especulan que se podría tratar de un nuevo proyecto ya que esto se ha vuelto común para promocionar un nuevo álbum.