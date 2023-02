Cunk on Earth en Netflix: así es el falso documental realizado por el creador de ‘Black Mirror’

Charlie Brooker es el creador de la aterradora serie de antología ‘Black Mirror’, que impactó a la audiencia mundial por la apocalíptica visión de la tecnología en la sociedad.

A pesar de lo oscura que pudo llegar a ser esta serie, la realidad es que Brooker se caracteriza por ser un productor con alto sentido del humor y con una carga de sátira muy marcada en sus proyectos.

Así se ve reflejado en su nuevo proyecto llamado ‘Cunk on Earth’ (“La Tierra según Philomena Cunk”), un ingenioso documental falso que busca explorar, de manera hilarante, algunos fenómenos históricos del mundo.

Detalles de Cunk on Earth disponible en Netflix

Al mejor estilo de ‘Borat’, Cunk on Earth, presenta a Philomena Cunk, un personaje creado por la comediante y actriz Diane Morgan, que busca explorar la historia de la civilización humana, remontándose a los “comienzos” de la humanidad, con una inclinación cómica.

A través de entrevistas con expertos reales en campos como la arqueología, curadores de museos y varios otros expertos, Cunk intenta obtener una mejor comprensión de la existencia, las contribuciones y los errores de la humanidad en el camino. Y aunque se presenta en un enfoque muy directo similar a algo que verías en PBS o BBC (donde se emitió originalmente), esto es en gran medida un falso documental, donde reina la comedia, generando risas y cierta verguenza.

Cunk on Earth se divide en cinco episodios de media hora que se verán en orden secuencial, comenzando con “In the Beginnings”, un recorrido de los primeros pasos del hombre primitivo, y concluyen con “War(s) of the World(s)?”, un recuento de la “Carrera Espacial” que plantea preguntas sobre el futuro incierto de la humanidad.

Tráiler de Cunk on Earth