Viral: Abuela muestra lo feliz que está después de divorciarse

El caso de Aida Sedano, una abuela mexicana residente en California, se hizo viral esta semana en las redes sociales luego que compartiera un video expresando lo feliz que se siente luego de su divorcio.

La mujer aprovechó el espacio para compartir consejos sobre cómo vivir la vida, sobre que la edad no es ningún límite y que las personas deben aprender a vivir su vida.

“Si yo quería un melón, él me decía ‘tú para qué quieres un melón, a mí no me gusta’, entonces no lo poníamos”, confesó la fémina al recordar cómo su ahora exesposo la trataba.

La realidad es muy diferente el día de hoy: “Ahora que vengo al mercado y puedo escoger naranjas, manzanas y comerme lo que yo quiera, estoy feliz”, enfatizó.

Por otro lado, reconoció que un divorcio en la tercera edad es complejo, sobre todo después de pasar muchos años casada.

“Miren dónde estoy, puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana, agarrar si son tomates, si son manzanas, jugos, lo que yo me quiera tomar. Ya no tengo a nadie que me diga ‘hágalo, no lo hagas’”, añadió.

La mujer confesó que tuvo que hacer ajustes en su vida cotidiana en general, pero afirma que todo lo que hizo vale la tranquilidad y el bienestar que siente hoy.

“Estoy feliz, relajada, contenta. Duermo bien, completamente saludable. Como les digo, hay que vivir y dejar vivir”, manifestó.