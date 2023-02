Natalia Rivera arremete contra quienes critican los cuerpos ajenos

Luego de que en las redes sociales usuarios criticaran el físico de la cantante colombiana Karol G en unas fotografías publicadas en la semana como promoción de un nuevo tema, mucha ha sido la discusión acerca de la forma en que la sociedad continúa opinando sobre el cuerpo de los demás, específicamente de las mujeres.

Ante esto, han sido muchas las voces que se han unido para repudiar esta práctica que en inglés se le conoce como “Body Shaming”. Entre estas voces se encuentra la animadora puertorriqueña, Natalia Rivera quien realizó una descarga a través de las redes sociales.

Rivera destacó que ella ha sido víctima de este tipo de críticas y que lo ha sufrido en privado cuando muchas personas comentan sobre distintas partes de su cuerpo. Además, hizo un llamado a que se detenga esta práctica, especialmente en contra de las mujeres.

“No importa si tienes barriga o no, tu cuerpo es hermoso. Hay que dejar estas ganas de querer etiquetar y encasillar a la mujer, porque es más a la mujer. Sí, el hombre recibe críticas pero la mujer en cuanto a la edad, en cuanto al cuerpo, en cuanto a todo. Todo se le señala y es tan tóxico que aún en el 2023 sigamos pensando que tenemos el derecho de opinar sobre cuerpos ajenos”, expresó.

La modelo destacó que cada persona tiene su proceso con su cuerpo y que no hay nada de malo con tener unas libras de más o verse mayor con el paso de los años.

“A mi me han criticado todo, el pelo, el peso, hasta el busto...de todo me han escrito y mi herramienta siempre ha sido ignorar, realmente yo no soy una persona conflictiva a mi me da igual. ¿Qué me ha afectado? Sí, en privado y lo he trabajado porque soy humana, pero me da tanto coraje que esta mala costumbre sigue y se sigue alimentando. Dejen de estar opinando de los cuerpos, dejen de estar opinando acerca del físico de otras personas, tú no sabes lo que está atravesando, hay personas que por estrés adelgazan en exceso, hay personas que por estrés aumentan también de peso. Hay personas que están atravesando momentos difíciles y se les nota en el aspecto, así que sean más sensibles, ya dejen estas inmadureces de querer sentirse más por estar criticando a otras personas”, finalizó la animadora de Wapa TV.

A principios de este año, Rivera, compartió en sus redes sociales que logró aumentar de peso, algo que se le había hecho muy difícil en los pasados años y que se sentía muy feliz con su cuerpo.